Больше, но меньше: рост экономики в 2025-м замедлится до 1,5%

Экономика в 2025 году увеличится на 1,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ранее, в сентябре, Минэк прогнозировал рост ВВП в 2025-м на 2,5%. Аналитики снижают свои оценки из-за опережающего подъема в 2024 году, а также из-за высокой ключевой ставки, которая в ближайшую пятницу может снова обновить рекорд. Свою роль сыграют и назревающие мировые торговые войны. Однако экономику России поддержит рост обрабатывающего производства, в том числе военно-промышленного комплекса, а также импортозамещение. Что в таких условиях будет с зарплатами и инфляцией — в материале «Известий».

Каким будет рост экономики в России в 2025 году

Все 15 опрошенных «Известиями» экспертов и участников рынка сошлись во мнении, что экономика в 2025 году будет увеличиваться. Четверо полагают, что рост будет на 2% и более, восемь специалистов прогнозируют диапазон 1–2%. Три аналитика ожидают подъема ВВП в пределах 1%. Так, среднее значение консенсус-прогноза около 1,5%.

Самую позитивную оценку дали в инвестиционном банке «Синара» — повышение минимум на 2,5%. А самую негативную — в «БКС Мир инвестиций», где ожидают околонулевой рост. При этом в сентябрьском макропрогнозе Минэк закладывал увеличение экономики в 2025-м на 2,5%.

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В 2024 же году ВВП, как ожидается, вырастет на 3,9–4%, говорил на инвестфоруме «Россия зовет!» президент Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак также приводил оценку в 3,9%. Несмотря на внешние шоки, в частности санкционное давление, закрытие экспортных рынков и нарушение логистических цепочек, российская экономика в последние годы показывает устойчивый рост, темпы которого выше показателей европейских государств, говорил Александр Новак.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз за последний год подчеркивала, что экономика России перегрета — то есть производство товаров и услуг превышает так называемый потенциальный ВВП. Именно поэтому прогнозы экспертов на следующий год ниже, чем на 2024-й, — экономика будет замедляться относительно рекордных темпов и приходить в равновесие.

Риски для экономики России в 2025 году

Основным фактором неопределенности остается геополитика — от вектора ее развития будет зависеть структура экономики и государственных финансов, уверен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Также сейчас к рискам относятся ожидаемые решения новой администрации США по тарифному регулированию. Избранный американский президент Дональд Трамп ранее заявлял о своих планах по введению дополнительных импортных пошлин для крупнейших торговых партнеров государства — в частности, 25% — на все товары из Канады и Мексики, 10% — на продукцию из Китая. Это может негативно отразиться в целом на мировой экономике. И, в частности, снизить спрос, а следовательно, и цены на нефть и другие виды энергоносителей, заявил директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

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Введение внешнеторговых пошлин неизбежно приведет к снижению цен на сырьевые товары по всему миру, а также к повышению активности иностранных производителей на российском рынке — вплоть до демпинга с их стороны, добавил доцент Института общественных наук Президентской академии Андрей Челюскин.

Основным внутренним риском станет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Сейчас ключевая составляет 21%, но 20 декабря ЦБ может поднять ее до 23%, писали ранее «Известия». Если инфляция будет ускоряться быстрее плановых значений, то высокие ставки кредитования не только останутся в 2025 году, но и еще увеличатся, полагает Владимир Чернов. По данным регулятора, в ноябре рост цен составил 8,9% годовых.

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Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!», «тормозной путь» до таргета в 4% займет весь следующий год и даже частично 2026-й. Этому будут способствовать высокие ставки, которые охладят спрос. Замедление экономики пойдет вкупе с замедлением цен.

Еще одним ограничителем экономического роста уже в 2024-м стала нехватка трудовых ресурсов, и в следующем году она сохранится, подчеркнул научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

Что поддержит ВВП России в 2025-м

— Главным драйвером экономики в следующем году останется внутренний спрос, который продолжит расти за счет увеличения доходов населения и инвестиционной активности государства и бизнеса, — подчеркнул управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Экономический рост обеспечит и поддержка государства, считает и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Сегодня отрасли, на продукцию которых поступает государственный заказ, растут достаточно динамично, — это обрабатывающая промышленность, электронное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, пищевая и нефтехимическая промышленности.

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Рост экономики могут поддержать также импортозамещение, развитие параллельного импорта и перестройка логистических маршрутов с выходом на новые рынки — преимущественно азиатские, уверен Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Как будут расти зарплаты в 2025 году

О напряженности на рынке труда свидетельствует ускоренный рост жалования, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По данным Минэка, реальная заработная плата за январь – сентябрь в 2024-м выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— В 2025 году, вероятно, проблема дефицита кадров сохранится, но спрос на работников может расти не так быстро в связи с ожидаемым замедлением роста экономики на фоне высоких процентных ставок и заявленной нормализации бюджетной политики, — пояснила Ольга Беленькая.

Она добавила, что замедление спроса в экономике, повышение налога на прибыль и высокие процентные ставки по кредитам будут заставлять компании оптимизировать издержки и ограничивать их возможности повышения зарплат.

При этом эксперты допустили, что на фоне высоких темпов инфляции в России и острого дефицита рабочих кадров рост реальных зарплат в 2025-м может тоже быть двузначным.