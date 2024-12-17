Засиделись в дедках: старикам Великобритании приказано умереть

Британский парламент готовится к легализации в стране эвтаназии. Проект уже выдержал второе чтение и в настоящий момент представлен депутатам на так называемое построчное изучение. Ожидается, что окончательное голосование по предлагаемому закону палата общин проведет в начале января 2025 года. Подробности — в материале «Известий».

Умри и дай пожить другим

Эксперты предупреждают, что неизлечимо больных пенсионеров, да и просто лиц, достигающих 75-летнего возраста правительство, по инициативе которого принимается закон об эвтаназии, ставит перед выбором — : жить дальше или избавить своих близких от налоговых счетов в шестизначных суммах.

Согласно действующим правилам, накопленные пенсионерами средства при передаче наследникам не облагаются подоходным налогом, если умерший не достиг 75 лет и если удастся доказать, что деньги действительно являются пенсионными накоплениями, а не результатом какой-либо иной деятельности. Наследовать накопления почившего в бозе родителя в возрасте 75+ можно только с единовременной выплатой «отката» государству.

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Если, например, умерший имел на счетах в банках 500 тыс. фунтов, наследники должны выплатить с них 45% налога, то есть 225 тыс. Однако, если помощь при смерти станет законной, это может поставить человека, близкого к этому возрасту, перед мучительным выбором между продлением жизни или экономией для своей семьи сотен тысяч фунтов.

Ситуация может быть критична для тех, кто неизлечимо болен, но пока не при смерти. Однако за полгода до своего 75-лентия он должен будет задуматься, есть ли смысл продолжать жить или лучше умереть. Всё равно «все там будем», но 75-й день рождения может стать водоразделом между богатством и бедностью. Умри человек до него — и его накопления наследники получат бесплатно. Если же смерть наступит хотя бы через сутки после 75-летия, то в силу вступает не только обязанность уплатить налог на наследство, но и некоторые дополнительные поборы или более высокие ставки «обычного» подоходного налога. Общая сумма выплат может достигнуть 91% от оставленной умершим суммы. А если он вопреки приговору врачей протянет еще несколько лет? Расходы на поддержание его жизни могут вообще разорить семью.

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Согласно новой норме, помочь желающему уйти в мир иной по доброй воле должны два помощника — два врача, не являющиеся персональными медиками уходящего и имеющие право исполнить детально прописанную процедуру. Решившему свести окончательные счеты с жизнью необходимо подписать документ, свидетельствующий, что решение его является добровольным. Затем эта бумага должна быть одобрена судьей Высокого суда, дающего добро на исполнение просьбы несчастного.

Стареем, брат, стареем

Жизнь улучшается, ее продолжительность растет, это и радует, и печалит одновременно, следует из материалов британских СМИ. Однако фактически это означает старение населения. Параллельно этому процессу развивается и другой: британцы все меньше стремятся к увеличению своей популяции. Коэффициент рождаемости в стране в 2022 году был зафиксирован на уровне 1,57 младенца на женщину. Понятно, что при столь малых темпах размножения, молодые британцы просто не в состоянии обеспечивать пенсию пожилым. Экономисты утверждают, что на одного пенсионера в стране должно приходиться хотя бы два работающих, чтобы находящийся на заслуженном отдыхе мог как-то свести концы с концами. Ставка на привлечение ближневосточных и африканских мигрантов тоже себя не оправдала. Да, пришельцы остаются приверженцами процесса «расширенного воспроизводства себе подобных», но при этом не рвутся работать, а предпочитают кормиться за счет выделяемых им пособий и субсидий.

Фото: Global Look Press/002 Gabriel Szabo

С ситуацией надо что-то делать, как любят говорить политические деятели. Похоже, британские лейбористы, чье правительство и лоббировало закон об эвтаназии, видят в нем частичное решение проблемы расходов на пенсионеров: раз они не хотят проявить сознательность и добровольно уйти из жизни, преследуя этим цель помочь государству, так, может быть, желание помочь своим родственникам-наследникам окажется более сильным стимулом?

Устал от жизни? Уходи!

Эвтаназия все больше становится модным трендом на Западе. Так, в Канаде закон об уходе из жизни «по собственному желанию», который сами канадцы зовут не иначе, как легализованное или некриминальное самоубийство, вступил в силу еще в 2016 году.

В тот первый год помощь в уходе из жизни получили чуть более 1000 человек, и с тех пор это число растет с каждым годом. В 2021 году, по последним имеющимся данным, было зарегистрировано 10 064 случая добровольного ассистированного ухода из жизни, что составляет 3,3% всех случаев смерти в Канаде.

Фото: Global Look Press/bub via www.imago-images.de

В 2021 году эвтаназию распространили на людей, находящихся в неизлечимом, но не критическом состоянии. В следующем году число случаев «некриминального самоубийства» в Канаде выросло на 31,2%. В 2022 году 13,4 тыс. канадцев ушли в мир иной, прибегнув к эвтаназии и повысив долю этих случаев в общем показателе смертности до 4,1%

Нидерланды были первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Поначалу закон разрешал прибегать к ней либо в случае с новорожденными и младенцами, либо с лицами старше 12 лет и только по причине имевшихся у них неизлечимых заболеваний. Начиная с 2023 года все на территории Нидерландов получили право уходить из жизни по собственному желанию, уже вызванному любыми причинами.

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В 2023 году в Нидерландах, согласно исследованиям Кембриджского университета, было зарегистрировано 138 случаев эвтаназии молодых людей, «просто уставших от жизни и впавших в депрессию». 39 из них такое решение подсказали их родственники. Каждый пятый из числа «некриминальных самоубийц» согласился на эвтаназию, потому что «не нашел своего места в обществе, не мог установить дружеские отношения с людьми и чувствовал себя одиноким».