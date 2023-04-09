Ищут легкой смерти: Франция готовит закон об эвтаназии

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, легализующий доступ к эвтаназии или самоубийству с медицинской помощью. Национальный совет врачей уже высказался против привлечения медиков к таким процедурам. Для того чтобы общественная дискуссия прошла в спокойной обстановке, в республике даже разработали новое определение «смерти». Насколько востребован во Франции «ассистированный суицид» и от чего зависит судьба законопроекта, разбирались «Известия».

Словарь смерти

В ноябре писателя Эрика Орсенна пригласили на обед в министерство здравоохранения. Лауреату Гонкуровской премии предложили разработать необычный словарь. «Нам нужны определения некоторых слов, которые были бы доступны и понятны всем французам», — пояснили в министерстве, согласно статье Le Monde.

За помощью обратились не только к писателю, но и к академикам, социологам и психологам. Им предстояло разъяснить, что такое «содействие в самоубийстве», «активная помощь в умирании» и «длительная глубокая седация». Глоссарий пригодился бы для мирных общенациональных дебатов о «конце жизни», как выразился президент Франции.

Орсенна должен был переставить словарь к тому моменту, когда завершит работу общественный комитет на базе Национального совета по возрождению. Отобранные 184 участника открыли дискуссию в начале декабря. Спустя четыре месяца большая часть группы поддержала «активную помощь умирающим». До конца лета будет подготовлен законопроект о паллиативной помощи, легализующий доступ к эвтаназии для неизлечимо больных.

Фото: Getty Images/BSIP

Макрон не сообщил, какие варианты пропишут в законопроекте. При самоубийстве с медицинской помощью пациенты добровольно принимают смертельный напиток или лекарство . Эвтаназия предполагает, что инъекцию пациентам делают врачи или другие медицинские работники. Но в любом случае, по словам президента, свободное и осознанное согласие на процедуру будет гарантировано.

Применение такой меры к неизлечимо больным детям не будут даже рассматривать, поскольку комиссия так и не смогла прийти к согласию по этому вопросу.

При этом государство намерено помогать всем тяжелым пациентам — и тем, кто решил умереть, и тем, кто еще борется за жизнь. «Я хочу, чтобы мы разработали десятилетний национальный план лечения боли и обеспечения паллиативной помощи с необходимыми инвестициями», — объяснил Макрон.

Суицидальный туризм

«Право на смерть» во Франции узаконили еще в 2005 году — пациент может отказаться от искусственного жизнеобеспечения. В 2016-м появился закон, позволяющий врачам ввести неизлечимо больных пациентов, страдающих от боли, в «глубокую и непрерывную седацию». Врачам также разрешено прекращать поддерживающее жизнь лечение, в том числе искусственную гидратацию и питание.

Но активная эвтаназия, при которой медики вводят смертельные дозы лекарств, незаконна. Содействие самоубийству, при котором пациенты могут получить помощь, чтобы добровольно покончить с собой, также запрещено.

Согласно исследованию газеты Journal du Dimanche, опубликованному в начале апреля, из тысячи опрошенных французов 70% выступают за активную помощь при смерти. Но только треть заявили, что действительно рассматривали бы такой вариант для себя, если бы страдали от мучительной и неизлечимой болезни.

Фото: Getty Images/SOPA Images

«Он не был болен, он просто лишился сил, был измотан. Поэтому принял решение со всем этим покончить», — так описывает причины смерти Жана-Люка Годара газета Libеration. 91-летний режиссер ушел из жизни в небольшом городке Роль в нескольких километрах от Франции 13 сентября 2022 года. Именно Швейцария наряду с Бельгией — главные направления для французов в поисках помощи в самоубийстве. Точных данных нет, но счет идет на сотни.

Именно после смерти Годара Макрон заговорил об общенациональных дебатах на тему легализации добровольного ухода из жизни. За этим последовало знаковое заявление Национального консультативного комитета по этике. Если прежде «запрет на убийство» был основополагающим принципом французского общества, то теперь комитет обнаружил, что «при строгих условиях» активная помощь в смерти возможна с этической точки зрения.

Сам Макрон — скорее сторонник этой идеи. В свою первую предвыборную кампанию он говорил, что предпочел бы самостоятельно решить, как закончить жизнь. Однако провести соответствующий закон мешали депутаты от правой оппозиции. Во вторую предвыборную кампанию некоторые из окружения Макрона даже упоминали о возможности референдума по этому вопросу. Но тему тогда приглушили.

Папа Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ansa/Press Office Vatican Media

После встречи с Папой Франциском в октябре 2022-го президент сообщил журналистам, что обсуждал этот вопрос с Ватиканом, и добавил: «Смерть — это не технический акт». Это не помешало Эрику де Мулен-Бофору, президенту Французской конференции епископов, предупредить президента об опасности пересечения «красной черты».

Чтобы избежать напряженности, команда Макрона постепенно отказалась от слова «эвтаназия» в пользу выражения «помощь при смерти». Политики всё-таки стараются оставить в центре внимания проблему паллиативной помощи.

Специализированная поддержка людей, живущих с неизлечимыми заболеваниями, во Франции хронически недофинансируется и недостаточно развита. Жители 26 из 101 административного департамента вообще не имеют доступа к паллиативной помощи, а в трех департаментах на каждые 100 тыс. жителей приходится только одна паллиативная койка.

Десятилетия споров

Пионер эвтаназии — Голландия. В 2001 году она приняла закон, разрешающий врачам активно содействовать пациентам в уходе из жизни. Этому предшествовали три десятилетия общественной дискуссии.

В 1973 году врач Гертруда Постма сделала смертельную инъекцию безнадежно больной матери — та умоляла закончить ее страдания. Постма с готовностью отправилась под суд и постаралась привлечь к процессу внимание общественности. Она получила условный срок, но добилась того, что эксперты по поручению суда представили перечень условий, исходя из которых врач теоретически мог бы совершить эвтаназию.

Общее правило — медицинский работник должен быть уверен, что пациент принял решение добровольно, обдуманно и имел всю информацию о течении болезни. Для эвтаназии пациентов в возрасте от 12 до 16 лет требуется согласие родителей. Маленькие дети не могут пройти эту процедуру, хотя существует Гронингенский протокол, допускающий такую возможность.

Чаще всего в Нидерландах применяют внутривенную инъекцию, наступает кома, после чего вводят второй препарат, который вызывает остановку дыхания и смерть. Единственное в королевстве специализированное медицинское учреждение, обеспечивающее уход из жизни, находится в Гааге. Штат клиники постоянно увеличивают из-за притока клиентов.

Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Эвтаназия также разрешена в Бельгии (с 2002), Люксембурге (с 2009 года), Колумбии (с 2015-го) и Канаде (с 2016-го). В Бельгии, кроме того, процедуру проводят и детям. В феврале 2020-го Конституционный суд Германии признал право граждан страны на добровольную эвтаназию. С 2021-го эта процедура разрешена в Испании — свое решение пациент должен подтвердить не менее четырех раз, запрос рассматривает специальная комиссия.

Схожую инициативу почти удалось утвердить в Португалии. Но Конституционный суд признал проект противоречащим основному закону из-за «неприкосновенности человеческой жизни». С 2022-го содействие в непрямой эвтаназии разрешено в Австрии. В Швейцарии и нескольких американских штатах легализована помощь в самоубийстве.

«Это очень долгая история в странах ЕС. И мы наблюдаем, что с начала серьезного обсуждения темы в 1970-х годах она постепенно меняет характер. От системы жесткого регламента чиновники переходят к идее мягкого прочтения норм, — обращает внимание доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. — Если изначально речь шла о неизлечимых болезнях, когда врачи вообще ничем не могут помочь, а пациент находится в рассудке, то сейчас рассматривают эвтаназию как способ умереть бедным людям, которые не имеют возможности как-то устроиться в жизни».

Подобные разговоры идут в экспертной среде, в них принимают участие европейские чиновники. На взгляд Ереминой, тема эвтаназии может быть связана с зеленой повесткой и идеей о перенаселенности планеты — о чем говорят и на встречах Группы семи и на Давосском форуме . «Вместо того, чтобы помочь людям, лечить их, правительства размышляют об их умерщвлении. Не о развитии медицины и фармацевтики, а об уходе из жизни», — удивляется Еремина.

«Помочь жить, а не умереть»

В России, как и в подавляющем большинстве стран, эвтаназия запрещена. Статья 45 закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» говорит о том, что медицинские работники не имеют права ускорять смерть пациента. С точки зрения Уголовного кодекса — это убийство. Так же эти действия трактует и Русская православная церковь. А самоубийство, согласно канонам, не менее тяжелый грех: тот, кто самовольно лишает себя жизни, отвергает дар Божий. Самоубийц не отпевают в церквях и не хоронят на церковных кладбищах.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Тема очень сложная и является этическим вызовом для всего человечества. При этом заметно, что ее продвигают в повестку, а общество пока не понимает, как на это реагировать, говорит президент «Лиги пациентов» Александр Саверский.

— Эвтаназия — это всё-таки вопрос о том, как человеку помочь жить, а не умереть, — объясняет собеседник «Известий». — Когда тяжелобольной умоляет «Помогите мне умереть», значит, ему очень плохо. И государство должно обратить на это внимание и помочь ему, насколько это возможно, всё-таки выжить. В таких вопросах сложно определиться: сегодня у пациента нет сил бороться, а завтра наступает облегчение. Поэтому критерии эвтаназии должны быть сформулированы очень строго, они должны быть направлены прежде всего на спасение человека.

Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/ute grabowsky

Механизмы, разработанные в Европе, кажутся слишком простыми, обращает внимание Саверский.

— Врач не должен осуществлять такую процедуру — врач и убийство несовместимы. И в целом процесс надо усложнить — создавать по каждому пациенту комиссии, возможно, даже запрашивать решение президента. И причина может быть только одна — неизлечимая тяжелая болезнь с непреходящей болью. А усталость от жизни — это вообще не повод, — добавил он.

Во Франции законопроект об эвтаназии — тема актуальная для общества, но всё-таки второстепенная. На фоне социального кризиса из-за пенсионной реформы, перерастающего в кризис политический, больше похоже на попытку Макрона переключить внимание , отмечает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Оценить, насколько это удастся, сложно — многое будет зависеть от вердикта Конституционного совета по пенсионной реформе и консультаций, которые проводит премьер-министр Франции Элизабет Борн с профсоюзами и парламентариями с целью расширения проправительственной коалиции в Национальном собрании. Пока результаты этой работы провальные — профсоюзы называют такие встречи бессмысленными.