Лишние люди: канадский закон об эвтаназии критикуют за безграничность

В последние месяцы обострились дебаты о практике применения действующего в Канаде уже более пяти лет закона об эвтаназии. Юридическую норму, которая изначально замышлялась как средство покончить со страданиями для неизлечимо больных, в последнее время подчас используют в отношении тех, кого обществу и государству просто невыгодно или неудобно оставлять в живых. Поборники более жестких правил в отношении добровольного ухода из жизни при помощи врача бьют тревогу, но власти, похоже, остаются глухи к их критике. В том, как одна из самых развитых стран мира превратилась в сторонника умерщвления собственных граждан, разбирались «Известия».

На сегодняшний день Канада является одним из семи государств мира, где разрешена эвтаназия. Соответствующий закон был принят в Стране кленового листа в 2016 году, и с этого момента из жизни добровольно под контролем врачей ушли свыше 31 тыс. человек.

Только в прошлом году благодаря «помощи» докторов с жизнью расстались более 10 тыс. человек — это 3,3% всех смертей в стране за год. По сравнению с 2020 годом, число покончивших с собой таким способом канадцев выросло на треть. Средний возраст тех, кто подвергся процедуре эвтаназии в Канаде, составил 76 лет.

«Поможем умереть прямо сейчас»

Но даже на этих «успехах» Оттава, похоже, не намерена останавливаться — критерии «отбора» лиц, которым будет доступна эвтаназия, могут быть уже в ближайшее время пересмотрены в сторону ослабления. Сейчас в Канаде минимальный возраст для добровольного ухода из жизни с врачебной помощью составляет 18 лет, однако этот ценз может быть понижен. Кроме того, уже в марте будущего года эвтаназию могут разрешить пациентам с психическими заболеваниями — и наличие других болезней, которые считаются неизлечимыми и сопряжены с физическими или моральными страданиями, больше не будет обязательным условием.

Лишние люди Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

В последние месяцы в прессу и социальные сети попала информация о многочисленных ситуациях, когда применение процедуры было более чем спорным. Один из таких случаев — история 52-летней Кристин Готье, ветерана вооруженных сил, которая оказалась прикована к инвалидному креслу, но и после этого продолжила активную жизнь, добившись примечательных успехов сразу в нескольких видах спорта для инвалидов. Несмотря на это, Кристин в течение длительного времени не могла решить вопрос с установкой в ее доме необходимого ей подъемника для инвалидной коляски. После очередного обращения в службу по делам ветеранов женщина получила обескураживающий ответ: «Мадам, если вы действительно в таком отчаянии, мы можем оказать вам медицинскую помощь в смерти прямо сейчас». Лишь в этом году Готье смогла рассказать свою историю в парламенте. «Когда мне предложили сделать укол, я просто не могла поверить в это. Вы готовы сделать инъекцию, чтобы я умерла, но вы не дадите мне того, что нужно мне, чтобы продолжать жить», — недоумевала она.

Смерть по необходимости

Еще один вопиющий случай нашел отражение в коротком видеоролике под названием «Красота во всем» — клип рассказывает об уходе из жизни 37-летней Дженнифер Хэтч. Женщина красиво проводит последние дни, развлекаясь с друзьями, прежде чем отправиться на процедуру эвтаназии. Спонсором «последнего аккорда» выступил известный канадский бренд одежды «Симонс» — для него фильм должен был стать своеобразной рекламой.

Однако реальность оказалась совсем не такой романтичной, как это пытался показать режиссер. Хэтч, страдавшая редким заболеванием — синдромом Элерса-Данлоса, на протяжении многих лет безрезультатно пыталась добиться нужного лечения. А вот заявление с просьбой об эвтаназии (по закону его должны подписать двое врачей — и дело в шляпе) одобрили практически моментально. «Симонс» за свое стремление к популярности поплатился — многие клиенты решили бойкотировать марку, увидев в ее действиях призывы к суицидальному решению жизненных проблем.

Лишние люди Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lars Hagberg

Еще страшнее то, что подчас потенциальными клиентами канадских врачей, сознательно отправляющих своих пациентов на тот свет, могут стать и вовсе не больные люди. Показательна история 65-летнего пенсионера Леса Лэндри: он умудрился получить подпись доктора на заявлении об эвтаназии даже несмотря на то, что откровенно рассказал, что основная причина его стремления уйти из жизни — не какое-то заболевание, а нежелание становиться бездомным на фоне финансовых проблем . Основных средств к существованию он лишился после того, как власти провинции Альберта перевели его в другую программу поддержки лиц с ограниченными возможностями, что привело к радикальному сокращению суммы социальных выплат. Рассказывая о случае Лэндри, британская The Daily Mail приводит мнение специалиста по паллиативной помощи, адъюнкт-профессора Университета Торонто Нахида Досани, по словам которого в Канаде люди сейчас выбирают смерть «не потому, что хотят этого, а потому, что лишены адекватного доступа» к надлежащему медицинскому обслуживанию и социальной поддержке.

По совету врача

Верхом цинизма выглядят и многочисленные истории, когда идею об эвтаназии больным подкидывают сами медработники — притом что сами пациенты о таком варианте действий до этого даже и не задумывались. В некоторых семьях, родственники которых добровольно расставались с жизнью под контролем врачей, о таком их решении узнавали лишь постфактум — но главврачи напоминают, что по существующим нормам руководство медицинских учреждений не обязано уведомлять родню о планах пациентов на эвтаназию, а сами врачи не ограничены в праве предлагать данную услуг тем, кому сочтут нужным.

Лишние люди Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Как отмечает АР, в Канаде действуют самые простые во всем мире правила эвтаназии — там уйти из жизни позволено тем людям с инвалидностью, у которых нет каких-либо других медицинских проблем, а само основное заболевание не дошло до терминальной стадии. Многие канадцы выступают в поддержку эвтаназии, а в профильной организации Dying With Dignity («Умереть с достоинством») говорят о том, что мотивами для проведения соответствующей процедуры являются «сострадание, стремление положить конец страданиям и дискриминации, а также желание личной автономии». «При этом правозащитники указывают на то, что в принятых в стране процедурных нормах, касающихся эвтаназии, нет необходимых защитных механизмов, а сами они девальвируют ценность жизни людей с ограниченными возможностями и подталкивают врачей и других специалистов, занятых в сфере здравоохранения, к тому, чтобы предлагать пойти на этот шаг тем, кто в другой ситуации об этом даже и не задумался бы , — пишет агентство. — Не меньшее беспокойство, по словам сторонников эвтаназии, вызывают ситуации, в которых люди стремятся к смерти потому, что не получают адекватной государственной поддержки для того, чтобы продолжать жить».

Жить нельзя умереть

Голоса принципиальных противников эвтаназии благодаря СМИ тоже звучат вполне активно. «Как только общество принимает назначенную врачом смерть как приемлемый ответ на человеческие страдания или фундаментальное право на свободу, тормозов больше нет», — говорит, например, Уэсли Смит, доктор юридических наук, видный критик политики эвтаназии в Канаде. Впрочем, вопрос о том, насколько такие мнения слышны в высоких кабинетах канадских властных структур, остается открытым.

Как рассказывал «Известиям» посол РФ в Канаде Олег Степанов, многие жители страны возмущены действиями властей в отношении эвтаназии.

Лишние люди Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

— Когда пожилым людям, ветеранам, тяжелобольным людям вместо того, чтобы их лечить, причем у них не неизлечимые болезни, их можно лечить, но это будет долго, дорого, им говорят: «У вас есть другой выбор, вы можете сейчас здесь получить прививочку и спокойно уснуть». И канадское общество возмутилось, до чего они доходят, — сказал он, добавив, что вопрос эвтаназии остается предметом «внутренней дискуссии» в стране.

Автор статьи The Spectator, доктор наук в сфере международных отношений из Оксфордского университета Юань И Чжу в полной мере подтверждает слова российского дипломата:

— С прошлого года канадский закон во всем своем величии позволяет как богатым, так и бедным покончить с собой, если их финансовое положение не позволяет им вести достойную жизнь. На самом деле щедрое канадское государство даже заплатит за их смерть. Чего оно не будет делать, так это тратить деньги на то, чтобы помочь им жить.

Дорогие канадцы

С тем, что в решении об уходе из жизни судьбоносную роль зачастую играет несовершенство системы здравоохранения, согласен и писатель, публицист Николай Стариков: по его словам, в Канаде «всё большее распространение получает явление, когда люди хотят жить, но соглашаются на эвтаназию из-за отсутствия необходимого лечения».

— На самом деле, перед нами самый настоящий людоедский сатанинский проект сокращения населения планеты под видом помощи тяжелобольным. Реклама эвтаназии, то есть самоубийства, противоречит всем религиям и является бесчеловечной практикой, — сказал он.

Лишние люди Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Darryl Dyck

Как напоминает Юань И Чжу, Канада — одна из промышленно развитых стран с самыми низкими расходами на социальную помощь, паллиативная помощь там доступна меньшинству, а время ожидания этой помощи со стороны государства может стать невыносимым. Получается, что государству проще разово потратиться на эвтаназию, чем годами вкладывать десятки или сотни тысяч в лечение своих граждан. Еще до появления закона, который позволяет совершить медицинское самоубийство не смертельно больным (Билль C-7), власти страны распространили доклад, согласно которому принятие соответствующего документа позволило бы сэкономить дополнительно $62 млн в год. При этом действовавшая до этого система, разрешающая эвтаназию только для неизлечимо больных, давала экономию в $87 млн в год.

— Здравоохранение, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, стоит дорого; но помощь в самоубийстве обходится налогоплательщику всего в $2327 за «случай». И, конечно же, те, кому приходится полностью полагаться на государственную программу Medicare, ложатся гораздо большим бременем на казну, чем те, у кого есть сбережения или частная страховка, — пишет Юань И Чжу.

Он также обратил внимание на то, что «щедро субсидируемые СМИ Канады, за некоторыми вызывающими уважение исключениями, проявляют на удивление мало интереса к открытому социальному убийству граждан в одной из самых богатых стран мира».

— Возможно, как и многие врачи, журналисты боятся обвинений в «непрогрессивности» из-за того, что подвергают сомнению новую культуру смерти.