Спецпредставитель президента Никарагуа сообщил о его регулярных контактах с Путиным

Контакты на уровне глав государств России и Никарагуа происходят постоянно. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и президент РФ Владимир Путин регулярно обмениваются письмами и телефонными звонками. Об этом «Известиям» рассказал спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.

«Коммуникация на высшем уровне всегда присутствует. Президенты постоянно обмениваются письмами и звонками, не все из них публичны. Российский президент Путин, президент Никарагуа Ортега, вице-президент Росарио Мурильо находятся в близком контакте», — сказал Ортега.

11 декабря прошло шестое заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Никарагуа, для участия в которой Ортега прибыл в Москву.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Лауреано Ортега «Известиям»:

«У Никарагуа нет никакого контакта с Украиной, мы всегда с Россией»