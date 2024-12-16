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Спрос на имитированную красную икру вырос на 19%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную (искусственную). За год спрос на нее вырос на 19%, рассказали «Известиям» аналитики «Контур.Маркета», которые изучили 1,5 млн чеков, пробитых в торговых точках по всей стране с 1 октября по 8 декабря 2024-го, и сравнили эти данные с таким же периодом прошлого года.

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«На рост спроса на имитированную икру повлияло, прежде всего, значительное повышение цен на натуральный продукт. Многие россияне стремятся сократить затраты и переходят на более бюджетный аналог», — пояснила «Известиям» аналитик компании Дарья Жигалина.

По данным экспертов организации, по сравнению с прошлым годом средняя цена за 1 кг имитированной икры выросла всего на 4% — с 960 до 1 тыс. рублей за 1 кг. При этом на маркетплейсах стоимость килограмма натуральной икры в зависимости от видов лососевых рыб и упаковки может достигать 9-12 тыс. рублей.

Тенденцию роста спроса на имитированную икру подтвердили в Рыбном союзе, участниками которого являются крупнейшие российские компании-производители.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Современное искусственное: в России вырос спрос на имитированную икру

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