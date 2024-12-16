Общий строй: бойцы СВО войдут в число кандидатов от ЕР на выборах в думу – 2026

На съезде «Единой России» принято решение начать поиск и подготовку потенциальных политических лидеров из числа ветеранов специальной военной операции, заявили «Известиям» в партии. Выступивший на встрече президент РФ Владимир Путин поставил перед ЕР задачу воспитания и поддержки кадров, прошедших боевые действия. Они будут востребованы не только в системе госуправления, но и у избирателей, уверен президент. Ведущая политическая сила РФ уже включила участников СВО в состав своих руководящих органов, а также добавила 39 новых положений в свою Народную программу. Как «Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму 2026 года — в материале «Известий».

«Статус партии большинства предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям»

Важность XXII съезда «Единой России», прошедшего 14 декабря, подчеркнуло в том числе участие в нем президента страны Владимира Путина. Красной нитью всего выступления главы государства стала специальная военная операция и поддержка российских бойцов. Он обратил внимание на то, что в обществе сложился патриотический консенсус, с которым согласны все парламентские партии. Тем не менее лидером остается именно «Единая Россия», которая взяла на себя масштабные обязательства по поддержке участников СВО и жителей приграничных регионов.

Противники стараются разобщить людей в нашей стране, однако провокации будут жестко пресекаться — Россия готова ответить на любые вызовы, заявил глава РФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии «Единая Россия» Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

— Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту, — заявил глава государства.

На острие справедливой борьбы должна быть «Единая Россия», подчеркнул президент. Причем сегодня партия действует не только на законодательном поприще, но и непосредственно в зоне боевых действий: многие депутаты Госдумы от ЕР, региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, напомнил президент.

Партия большинства обязана выстраивать всю свою деятельность в диалоге с людьми. Для этого «Единая Россия» должна эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений, чтобы видеть реальную динамику изменений, собирать обратную связь от простых людей. Владимир Путин предложил учитывать это в числе основных критериев личной эффективности партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Путин обозначил и приоритет правящей партии: воспитание и подготовка сильных, надежных и перспективных кадров. Для этого он предложил расширять федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах. В Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе такие проекты уже действуют.

— Нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, герои сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену, — сказал Владимир Путин.

Страна сейчас нуждается в крепких, волевых, прошедших суровые испытания людях, готовых брать на себя ответственность. Этот запрос виден и со стороны избирателей, подчеркнул глава государства.

Участники СВО могут пополнить ряды депутатов Госдумы

Как рассказали «Известиям» в ЕР, на съезде партии приняли решение начать поиск и подготовку новых потенциальных политических лидеров из числа ветеранов СВО. Для этого на базе Высшей партийной школы будет запущена новая программа подготовки партийных фронтменов. Причем некоторые участники спецоперации будут представлены среди кандидатов от партии уже на выборах в Госдуму в 2026 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Это такой вопрос, который я бы не хотел сейчас обсуждать детально, потому что до этого следует целая процедура. Мы, как фракция, свою позицию поддержки (бойцов СВО. — Ред.) заявляли. Причем не только говорили, но и следовали и будем следовать этому. Мы, безусловно, будем поддерживать (участников спецоперации. — Ред.) и на выборах в Госдуму, — сказал «Известиям» глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, отвечая на вопрос, планирует ли ЕР передать часть депутатских мандатов на выборах 2026 года бойцам СВО.

«Единая Россия» уже активно вовлекает участников спецоперации в электоральные процессы. В выборах в сентябре 2024 года от партии выдвигались 385 ветеранов и участников спецоперации, 312 из них победили и стали депутатами различных уровней. На этом партия останавливаться не намерена — участники СВО востребованы в исполнительной власти, в регионах и муниципалитетах, заявила «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

— Участники СВО хорошо понимают, каким курсом мы идем, что нужно стране для устойчивости и развития, для мирного созидания, для сохранения нашей независимости. Именно такие люди — честные, преданные своему долгу, ответственные — и должны быть на ключевых управленческих постах, — отметила Лантратова.

Военный корреспондент Евгений Поддубный Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Герои СВО выступают не только в роли кандидатов на выборах, но и пополняют руководящие органы партии. По итогам ротации генерального совета «Единой России» в него вошло 56 человек, 16 из которых — участники спецоперации, в том числе военкор Евгений Поддубный. А членами Высшего совета партии стали Герои России Владислав Головин, Андрей Митяшин, Артур Орлов, Магомед Даудов, Юрий Абаев, Андранник Гаспарян, Дмитрий Саблин и Рустам Сайфуллин.

Как обновилась программа «Единой России»

Глава государства, выступая на съезде, отметил: сделано многое, но «проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка». Решать их предлагается с помощью обновленной Народной программы «Единой России». Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собирали со всей страны. Обновленный документ дополнен 39 новыми положениями — их теперь 389.

Среди важнейших нововведений — появление специального раздела о поддержке участников СВО. «Единая Россия» создаст возможности для профессиональной переподготовки участников спецоперации и членов их семей, а также обеспечит комплексную реабилитацию. Таким образом партия создает уникальную в истории России систему социальной защиты ветеранов, отметил Дмитрий Медведев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Меры социальной направленности нашли отражение в дополнениях к разделам «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и «Современное образование и передовая наука». Партия планирует и дальше лоббировать рост пенсий. При этом все предложенные положения обеспечены необходимыми средствами в бюджете. На финансирование ключевых положений главного партийного документа направлено почти 15 трлн рублей.

Претворять в жизнь новые пункты программы партия будет с новым секретарем генерального совета Владимиром Якушевым. Ранее он работал в статусе исполняющего обязанности. Андрей Турчак, который возглавлял генсовет «Единой России» семь лет, с июня перешел на пост главы Республики Алтай. Единственным заместителем Якушева стал Владимир Васильев. Сократился и состав президиума генсовета — оперативного органа, который решает многие вопросы партийной жизни. Он стал меньше более чем в два раза: вместо 35 членов в нем осталось 14 человек. Это в том числе результат оптимизации под руководством Якушева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Реализация Народной программы «Единой России» должна завершиться в следующем году. После этого партия публично отчитается о проделанной работе и проведет всенародное обсуждение образа будущего страны — это станет отправной точкой подготовки программы «Единой России» на выборах в Госдуму в 2026 году.