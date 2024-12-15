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Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова: устроивших съемки шоу в Киево-Печерской лавре «бес попутал»
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Устроивших в Киево-Печерской лавре съемки кулинарного шоу «бес попутал». Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что христианские ценности на Украине уничтожаются и меняются на ультранационализм и неонацизм. Трансляция готовки «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Христа является лучшей иллюстрацией происходящего, добавила Захарова.

Однако официальный представитель МИД РФ отметила, что это шоу многие на Украине восприняли с ужасом и отторжением.

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О том, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной церкви Киево-Печерской лавры, стало известно ранее в этот день. Сотрудники транслировавшего шоу телеканала объяснили решение выбора локации для съемок тем, что «церковные записи часто сохраняют рецепты, которые считаются потерянными». Эти действия были раскритикованы украинскими верующими. Так, протоиерей Александр Клименко отметил, что в городе десятки других подходящих мест для кулинарных шоу, добавив при этом, что в церквях нельзя проводить телевизионные шоу и «молитвенные завтраки», в них нужно молиться.

В 2022 году начались гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме и сторонники ПЦУ. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам: там искали след «антиукраинской деятельности». Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги.

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