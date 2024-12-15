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Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии

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Фото: t.me/DSKC_MID_Russia
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Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии. Об этом 15 декабря сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«15 декабря в аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске», — указано в Telegram-канале ДСКЦ.

Также были эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

Посольство РФ в Дамаске продолжает работу.

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Ранее, 8 декабря, МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода.

На фоне данных событий ЦАХАЛ объявила о развертывании сил вдоль сирийской границы для обеспечения безопасности граждан Израиля и общин на Голанских высотах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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