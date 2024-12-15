Жители освобожденных российскими войсками сел в Курской области несколько месяцев жили в тяжелейших условиях. Об этом 15 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное — людей, которые несколько месяцев находились <…> в тяжелейших условиях», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что жителям освобожденных сел в Курской области требуется поддержка. В этом процессе будут задействованы военнослужащие, спасатели, медики и волонтеры.

Ранее, 12 декабря, ВС РФ освободили Новоивановку в Курской области. До этого, 11 декабря, армия России освободила Дарьино и Плехово в Суджанском районе.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению боевиков продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.