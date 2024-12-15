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Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС из-за почасовых отключений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украина из-за почасовых отключений электроэнергии запросила ее импорт у стран Европейского союза. Об этом 15 декабря сообщило минэнерго страны.

Там уточнили, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.

«На текущие сутки (15 декабря. — Ред.) прогнозируется импорт общим объемом 20,8 тыс. МВт. ч и мощностью 1,1 тыс. МВт», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники энергетики работают над ликвидацией последствий. Кроме того, в ведомстве призвали украинский бизнес к активному импорту электроэнергии, а потребителей к ее рациональному использованию.

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Ранее, 13 декабря, Украина после массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран. Тогда сообщалось, что импорт будет производится объемом 13,4 тыс. МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1,09 тыс. МВт.

До этого, 24 ноября, газета The Times сообщила, что Украине грозят «смертоносные морозы» в связи с незащищенностью энергетической системы. Отмечалось, что Киеву еще в конце февраля британские инженеры вместе с командами из Америки, Германии и Японии посоветовали построить сооружения для защиты энергосистемы. Однако украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, не сделало этого.

17 ноября украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в нескольких регионах Украины серьезно повреждены теплоэлектростанции. Глава минэнерго страны Герман Галущенко отметил, что на Украине вводят режим экстренных отключений электричества.

11 ноября газета The Wall Street Journal сообщала, что острый дефицит электричества на Украине зимой может превратить города страны в места с непригодными для жизни условиями. Неспособность генерировать нужные объемы энергии издание назвало серьезным испытанием для киевского режима.

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