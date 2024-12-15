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ВС РФ освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря сообщило Министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что также было нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово.

Помимо прочего бойцы ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 400 солдат, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие L-119.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино», — добавили в Минобороны.

Подразделения также поразили живую силу и технику двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили 10 атак противника. Украинские боевики потеряли свыше 280 человек, два танка, три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США две БМП Bradley, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119.

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Вооруженные силы России 1 декабря освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР. Позднее военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в операции в Петровке, рассказали о ходе штурма.

Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Корректировку действий выполняли расчеты БПЛА во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений. В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. В подвалах домов были обнаружены местные жители, которые были освобождены российскими военнослужащими.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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