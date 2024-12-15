Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Петровка Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказали о ходе штурма. Об этом 15 декабря рассказали в Минобороны РФ.

«Задача была у группы зайти в тыл Петровки на окраину и не допустить, чтобы противник подвел подкрепление, и параллельно отрезать отход противника», — рассказал командир штурмовой роты старший лейтенант Алексей Ларин.

Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях.

«Нас было порядка 20 человек. Заходили группами, также продвигались вперед. Начали с первого дома зачистку, так постепенно продвигались, давили противника», — сообщил командир отделения младший сержант Алексей Дубчено.

Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку Вооруженных сил (ВС) РФ оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений.

В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте.

В подвалах домов были обнаружены местные жители, которые были освобождены российскими военнослужащими.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР). До этого ведомство сообщало об освобождении населенных пунктов Желтое и Благодатное, Берестки, Пустынка и Сухие Ялы в ДНР.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Известиями» 5 декабря заявил, что ВС РФ сохраняют преимущество на фронте. Так он прокомментировал заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Киев не готов пойти на уступки территорий. Он подчеркнул, что Киеву необходима «геополитическая определенность» по Украине как части евроатлантического сообщества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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