Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Оформление субсидий на оплату ЖКХ через портал «Госуслуги» с 25 декабря потребует электронной подписи гражданина. Об этом 15 декабря рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он объяснил, что это было сделано для повышения безопасности процесса, минимизации ошибок и подлогов при подаче заявлений. Эксперт уточнил, что предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на 10 рабочих дней для исправления недочетов.

Бондарь напомнил, что с 25 сентября в силу вступили новые правила, усложняющие процедуру получения субсидий для нарушителей обязательств по оплате услуг ЖКХ. Таким образом, соцслужбы должны будут учитывать при рассмотрении заявлений данные из госсистемы ЖКХ с историей платежей граждан за последние три года. При наличии подтвержденной судом задолженности в предоставлении субсидий могут отказать.

Юрист также рассказал, какая категория граждан имеет право на получение субсидий.

«На получение субсидий имеют право граждане, которые владеют или пользуются жильем по договорам найма, являются членами жилищных кооперативов либо собственниками жилых помещений. При этом обязательным условием остается наличие постоянной регистрации в данном жилье и отсутствие судебно подтвержденной задолженности по оплате ЖКУ», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Ко всему прочему, Бондарь добавил, что право на льготу предоставляется, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи.

Говоря об ужесточении правил по предоставлению субсидий, юрист рассказал о возросшем числе случаев мошенничества, которое ежегодно оценивается в миллионы рублей. Он отметил, что часто люди подделывают документы или используют поддельные платежки, скрывают свои реальные доходы или тот факт, что имеют в собственности несколько объектов недвижимости.

Ранее, 30 ноября, генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с «Известиями» рассказал, что пенсионеры могут претендовать на ряд субсидий и компенсаций, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Однако он также напомнил, что в ряде случаев льготы и субсидии могут быть утрачены, например, при подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ. Также пенсионер может лишиться льгот, если изменились его жизненные обстоятельства, например, он стал трудоустроенным или перестал соответствовать требованиям к площади жилья.