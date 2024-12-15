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Посол РФ в Молдавии указал на готовность к диалогу Москвы с Кишиневым

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Фото: moldova.mid
dzen
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Россия всегда была открыта к равноправному и конструктивному диалогу с молдавской стороной. Об этом 14 декабря заявил посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров в интервью портала православных журналистов и блогеров «Традиция».

«Дипломатия ― это искусство возможного. Есть вещи, которые невозможны в данных обстоятельствах, а есть вещи, которые возможны. И наконец, есть ― я надеюсь, что оно существует не только с российской стороны, но и с другой стороны, ― понимание того, что дипломатия ― это диалог. И если есть дипломатические отношения, значит, должен быть и диалог. Вот это, собственно, то, о чем сейчас надо думать», ― заявил собеседник.

По словам Озерова, Россия всегда готова вести содержательные переговоры с республикой. Он также сообщил, что исторический опыт говорит об опрометчивости линии на «замораживание» дипломатических инструментов, которые при расхождениях в подходах государств становятся наиболее востребованными.

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Ранее, 9 декабря, депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила журналистам, что оппозиция намерена отстаивать сотрудничество с Россией в интересах граждан государства.

4 декабря в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что посол Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс потребовал от правительства найти любой предлог и приговорить к уголовному наказанию представителей молдавской оппозиции. Председатель блока «Победа» Илан Шор назвал уголовные преследования оппозиции репрессиями.

До этого, 20 ноября, Шор отметил, что цели переизбранного президента Молдавии Майи Санду далеки от интересов граждан республики и глава государства превращает страну в колонию Запада. В частности, Санду увеличивает расходы на оборону, в то время как соцзащита и здравоохранение лишились финансирования, а многодетные семьи и пенсионеры живут за чертой бедности.

В Молдавии 20 октября прошел референдум по евроинтеграции страны. За изменение конституции ради вступления в ЕС проголосовали лишь 9 из 36 районов Молдавии, а в Гагаузии более 90% проголосовавших высказались против евроинтеграции. При этом в ЦИК Молдавии сообщили, что по итогам референдума за сближение с Европой проголосовали 50,39% молдавских граждан. Однако ряд политиков усомнились в официальных результатах референдума.

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