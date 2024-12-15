Беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт в Нью-Йорке на час

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом 14 декабря сообщила губернатор Кэти Хокул в социальной сети X (бывш. Twitter).

Она заявила, что из-за инцидента в аэропорту в течение часа были закрыты взлетно-посадочные полосы.

Хокул также призвала правительство оказать помощь штату для расследования происшествия.

До этого, 13 декабря, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над штатами и призвал сбивать их. Ранее в американской администрации сообщали, что не могут идентифицировать дроны, которые на протяжении недели появлялись в небе над Нью-Джерси.

Ранее, 13 декабря, американский конгрессмен Джош Готхаймер обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком. Тогда также стало известно о неизвестном беспилотнике, который несколько раз пролетел над складом вооружения ВМС США в штате Нью-Джерси. Когда именно были замечены беспилотники, не сообщается.

О неизвестных дронах над Нью-Джерси стало известно ранее, 11 декабря. Тогда сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.