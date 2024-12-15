В Кельне эвакуировали рождественскую ярмарку из-за неизвестного чемодана

В Кельне из-за неизвестного чемодана была оцеплена территория рождественского рынка, а посетители эвакуированы. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает немецкий таблоид Bild.

«Поздно вечером в субботу полиция очистила рождественский базар на Рудольфплац в Кельне. Причина: оставленный чемодан», — говорится в материале издания.

По тревоге прибыли сотрудники государственного управления криминальной полиции. Около полуночи было дано разрешение на вскрытие. В чемодане не оказалось взрывчатки, но были килограммы песка, упакованного в мешки.

Ярмарка должна была закрыться в 22:00, но из-за сложившейся ситуации закрылась на десять минут раньше.

Ранее, 22 ноября, в Лондоне полиция оцепила посольство США из-за подозрительного предмета. Позже там добавили, что раздавшийся в указанном районе «громкий хлопок» являлся контролируемым взрывом, который осуществили сами полицейские.