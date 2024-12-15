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Более 1 тыс. бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»

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Фото: REUTERS/Maksym Kishka
dzen
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Больше тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали под Покровском из сформированной, обученной во Франции 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Об этом 14 декабря сообщает украинский журналист Юрий Бутусов (признан на территории РФ иноагентом).

«В бригаду набрали несколько тысяч человек буквально с улицы. Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплоченный коллектив», — заявил Бутусов в видео, опубликованном Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

После прибытия в зону боевых действий более 1 тыс. насильно призванных солдат разбежались по домам. Ответственным за произошедшее назначили командира бригады, которого впоследствии сняли с должности.

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Ранее, 14 декабря, в беседе с «Известиями» пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кещук рассказал о том, как украинские офицеры-инструкторы собирают с солдат деньги, на передовой отсутствует даже минимальное обеспечение и нет боевого слаживания. Он также добавил, что был мобилизован насильно, как и большая часть мужского населения страны.

До этого, 12 декабря, другой военнопленный Иван Сова рассказал, что солдат ВСУ перед тем, как отправить в Курскую область, настраивают на то, чтобы они выбирали самоубийство вместо плена. По его словам, перед отправкой на фронт военным рассказывают, что, даже если они сдадутся в плен, их якобы всё равно убьют. Он также отметил, что после ранения сослуживцы бросили его. По словам Совы, ему помогли российские военнослужащие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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