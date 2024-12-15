Украина отложила подписание с США соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых до назначения избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом в субботу, 14 декабря, пишет газета The New York Times.

По данным газеты, так Киев хочет привлечь администрацию Трампа на свою сторону. Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов на сумму не менее $11,5 трлн. Среди тех, что могут интересовать США, — кобальт и графит.

Кроме того, страна располагает третью разведанных в Европе запасов лития — ключевого материала для выпуска перезаряжаемых батарей, которые используются при производстве электромобилей, а значит, владелец Tesla Илон Маск мог бы заинтересоваться соглашением.

Изначально соглашение планировалось подписать при действующей администрации президента Джо Байдена, но его заключение дважды откладывали, сообщает газета.

До этого, 29 ноября, политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» отметил, что западный истеблишмент на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США разрабатывает различные сценарии для Украины.

В том же месяце газета The New York Times писала, что Зеленский может продать полезные ископаемые своей страны стоимостью триллионы долларов США.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет десятки лет находиться в западной кабале и расплачиваться за долги своими жителями, недрами и территориями.