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Украина отложила подписание с США соглашения об ископаемых до назначения Трампа

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Украина отложила подписание с США соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых до назначения избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом в субботу, 14 декабря, пишет газета The New York Times.

По данным газеты, так Киев хочет привлечь администрацию Трампа на свою сторону. Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов на сумму не менее $11,5 трлн. Среди тех, что могут интересовать США, — кобальт и графит.

Кроме того, страна располагает третью разведанных в Европе запасов лития — ключевого материала для выпуска перезаряжаемых батарей, которые используются при производстве электромобилей, а значит, владелец Tesla Илон Маск мог бы заинтересоваться соглашением.

Изначально соглашение планировалось подписать при действующей администрации президента Джо Байдена, но его заключение дважды откладывали, сообщает газета.

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До этого, 29 ноября, политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» отметил, что западный истеблишмент на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США разрабатывает различные сценарии для Украины.

В том же месяце газета The New York Times писала, что Зеленский может продать полезные ископаемые своей страны стоимостью триллионы долларов США.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет десятки лет находиться в западной кабале и расплачиваться за долги своими жителями, недрами и территориями.

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