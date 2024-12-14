Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, на предстоящей неделе встретится в Брюсселе с некоторыми европейскими представителями, чтобы обсудить возможные форматы завершения украинского конфликта. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило издание Politico.

По его данным, на встрече будут присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский лидер Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Помимо вариантов завершения конфликта, политики обсудят возможность введения на Украину европейских войск в рамках миротворческой миссии.

12 декабря военный аналитик, политолог Вадим Мингалев беседе с «Известиями» заявил, что планы западных стран отправить на территорию Украины свои войска — лишь политический инструмент, чтобы проверить реакцию России.

В тот же день сообщалось, что страны Евросоюза пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. В связи с этим рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу.

До этого, 1 декабря, в Париже прошла демонстрация против отправки западных военнослужащих на Украину, а также в поддержку прекращения поставок Киеву вооружения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.