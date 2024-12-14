Средства ПВО сбили четвертую за день ракету ВСУ в курском приграничье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвертую за день ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

«Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — сказано в Telegram-канале правительства региона 14 декабря.

Уточняется, что две украинские ракеты были уничтожены российской армией в 12:07 мск, третья — в 14:01 мск.

В этот же день средства ПВО в период с 11:30 до 12:40 мск сбили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Уточняется, что пять дронов были сбиты над Белгородской областью, а один — над Курской.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».