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Путин заявил о готовности России дать отпор противникам «по всему фронту»

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Противники стараются разобщить людей в РФ, однако мы будем жестко пресекать провокации и ответим на любые вызовы. Об этом 14 декабря президент России Владимир Путин заявил на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту», — заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия будет жестко пресекать такие провокации, отвечать на любые угрозы и вызовы и давать отпор по всему фронту, который проходит не только по линии боевого соприкосновения.

«Противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу. «Единая Россия» должна быть на острие этой справедливой борьбы, задействовать все свои экспертные ресурсы, политический опыт, авторитет, лучшие кадры в интересах людей и всей страны», — заключил он.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 13 марта, российский лидер заявил, что после начала специальной военной операции по защите Донбасса страны Запада столкнулись с бессилием перед единством российского народа, а также растущими возможностями Вооруженных сил РФ.

До этого Путин подчеркивал, что самым мощным оружием России является консолидация общества и преданность людей Родине. По его словам, страны Запада не учли этого, когда рассчитывали подавить Россию с помощью экономических санкций, с помощью вооруженных сил. Они не могут этого учитывать, потому что для этого надо быть частью общей российской культуры, добавил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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