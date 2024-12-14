Путин предложил расширить программу «Время героев»

В программе «Время героев» хотят участвовать десятки тысяч человек, на данный момент формируется второй поток. Об этом 14 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия». Также он предложил расширить программу.

Глава государства отметил, что заявку на участие в программе может подать каждый, кто проявил себя на специальной военной операции (СВО). По его словам, участникам первого потока, которые еще продолжают обучение, уже предлагают высокие должности и задачи.

Президент также рассказал, что в России в этом году на выборах разного рода получили поддержку избирателей более 300 ветеранов СВО. Он отметил, что «Единая Россия» выдвинула большое число кандидатов с профессионализмом и принципиальностью. Такими действиями, по словам Путина, партия поступила правильно, выступая за повышение требований к качеству и результативности работы всех уровней власти.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев», запустить аналогичные программы в регионах так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал российский лидер.

Он призвал «Единую Россию» включиться в работу по расширению программы и выразил надежду на то, что действия будут носить неформальный характер. Президент указал на необходимость в поиске людей и помощи в организации их подготовки.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что участника первого потока программы «Время героев» Кирилла Лосунчукова назначили на должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Он стал одним из 83 участников программы «Время героев» в мае текущего года. Лосунчуков отметил, что этот опыт оказал на него сильное влияние.

До этого 3 декабря, кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев», капитан второго ранга Николай Королев был назначен на должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

Запуск программы «Время героев» анонсировал Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Кадровая программа «Время героев» направлена на подготовку руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти из участников спецоперации на Украине.