В России предложили создать новое министерство

Одной из действенных мер по оптимизации бюджетных расходов в РФ могло бы стать создание Министерства эффективности или Министерства по повышению эффективности государственного управления, считают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Письмо с предложением создать такое ведомство в стране президент ассоциации Рахман Янсуков направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Известия» ознакомились с документом 16 декабря.

В письме отмечается, что российская экономика сталкивается с вызовами, связанными с санкциями Запада. Кроме того, на бюджет страны оказывается нагрузка, обусловленная выполнением федеральных государственных программ и многочисленных социальных обязательств. В связи с этим на первый план выходит вопрос эффективности бюджетных расходов.

При этом расточительность некоторых госслужащих — один из аспектов проблемы, считают в «Аванти». Сказывается и дублирование функций ряда министерств и ведомств, как на федеральном, так и на региональном уровне, а также забюрократизированность некоторых процессов, добавили в ассоциации.

«В этой связи особое значение приобретает вопрос повышения качества государственного управления, способного оптимизировать бюджетные расходы без нанесения ущерба социальной сфере и благосостоянию населения нашей страны. На наш взгляд, одной из действенных мер по оптимизации бюджетных расходов могло бы стать создание специального органа федеральной исполнительной власти, так называемого Министерства эффективности или Министерства по повышению эффективности государственного управления», — отмечается в письме.

Такое ведомство будет способно оптимизировать государственные управленческие процессы, сосредоточиться на борьбе с бюрократией, анализе и последующем сокращении дублирующих нормативно-правовых актов, а также на реструктуризации федеральных агентств и оптимизации лишних расходов, уверены в ассоциации. При этом там считают, что свои полномочия будущий министр мог бы осуществлять на общественных началах.

Кроме того, им бы мог стать представитель крупного бизнеса, «доказавший свою эффективность и преданность идеалам бизнес-патриотизма, а также пользующийся высоким авторитетом в деловых кругах».

Ранее, 4 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов на макроэкономической сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал, что федеральный бюджет на 2025 год является достаточно жестким. По его словам, бюджет имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП и, во-вторых, сбалансирован на первичном уровне.