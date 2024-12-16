«Торговля между Россией и Бахрейном развивается очень быстро»

Бахрейн готов принять с визитом российского президента Владимира Путина, однако конечное решение о дате поездки зависит от Москвы. Об этом «Известиям» заявил посол страны в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати. По его словам, Манама рассматривает РФ в качестве стратегического партнера, Бахрейн рассчитывает на рост взаимной торговли в 2025-м. В следующем году Бахрейн станет почетным гостем ПМЭФ, тем временем в королевстве пройдет много культурных мероприятий, связанных с Россией. О кооперации двух стран в сфере логистики и ситуации в Сирии — в эксклюзивном интервью посла Бахрейна «Известиям».

«Россия — хороший друг, и мы гордимся нашими отношениями»

— 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну. Как Бахрейн оценивает нынешнюю ситуацию в Сирии?

— Королевство Бахрейн внимательно следит за последними событиями в Сирийской Арабской Республике, заботясь о безопасности и стабильности сирийского государства, сохранении его суверенитета, единства и территориальной целостности, а также о защите гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

МИД призвал все стороны и части сирийского народа уделять первостепенное внимание высшим интересам нации и ее граждан, сохранять государственные институты и безопасность жизненно важных и экономических объектов.

Бахрейн поддерживает региональные и международные усилия по оказанию помощи сирийскому народу. Мы поддерживаем его стремление построить светлое будущее в условиях безопасности, стабильности, единства и справедливости, желание содействовать возвращению беженцев и перемещенных лиц в свои дома в рамках плана восстановления, построить демократические институты, достичь мира и стабильности и восстановить жизненно важную роль государства в арабском и международном сообществе.

— Рассматривает ли Бахрейн Россию в качестве стратегического партнера?

— Конечно. Россия — большой игрок, член Совбеза ООН, и она играет большую роль в мире, безопасности, процветании и во всем остальном. Мы ведем постоянный диалог и обсуждение между всеми сторонами, я имею в виду министров, наших коллег, чтобы развивать и улучшать наши отношения. Мы отмечаем 35-летие дипломатических отношений и с нетерпением ждем новых соглашений. В следующем году мы также станем почетными гостями международного форума в Санкт-Петербурге. Мы представляем Бахрейн России как хаб арабского мира в области нефти, газа, туризма и всех видов бизнеса. Мы принимаем очень много делегаций в этом и следующем году. У нас много визитов для обмена информацией о трубопроводах. Руководители наших стран договорились, что следующий год будет годом российской культуры в Бахрейне, так что у нас будет много мероприятий, включая музыкальные, художественные (Дни культуры Бахрейна проходят в России в 2024-м, а в Бахрейне в 2025-м — «Русские сезоны». — «Известия»). Так что да, Россия — хороший друг, и мы гордимся нашими отношениями.

— Растет ли сейчас доля торговых отношений между странами?

— На самом деле бизнес растет, и торговля между Россией и Бахрейном развивается очень быстро. Мы ищем области, которые можно улучшить, особенно в сфере туризма, образования, а также медицины. У этих областей большой потенциал. Мы поддерживаем обмен визитами между делегациями и ожидаем, что скоро, может быть, в 2025 году, он еще больше увеличится. Потому что сейчас в Россию приехало много бизнесменов, и она показалась им очень перспективной для плодотворного будущего.

«Мы всегда рады видеть Владимира Путина в братском Бахрейне»

— Возможен ли визит короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы в Россию в следующем году?

— Он был здесь всего несколько месяцев назад. Это был его четвертый визит в Россию за последние 10 лет. Он приезжает почти каждые два года. Пока это не стоит на повестке дня, но все любят приезжать в Россию, чтобы провести дружескую беседу. Насколько я знаю, в следующем году это пока не планируется.

— Планируется ли сейчас ответный визит Владимира Путина в Бахрейн?

— На самом деле это зависит от российской стороны. Мы всегда рады видеть его в братском Бахрейне. Я знаю, что его превосходительство сейчас очень занят многими вопросами, поэтому мы оставим это на его усмотрение.

«Бахрейн — очень маленькая страна, и у нас нет таких больших амбиций»

— Россия и Бахрейн ранее подписали меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Документ, в частности, должен послужить реализации потенциала международного транспортного коридора «Север – Юг». Есть ли уже конкретное сотрудничество в этом направлении?

— В настоящее время нет, но мы всегда открыты для сотрудничества в любой сфере логистики, будь то «Север – Юг» или «Восток – Юг». Как вы знаете, географическое положение Бахрейна — в центре Ближнего Востока, в Персидском заливе. Он имеет хорошее расположение для транзита и реэкспорта. Поэтому мы рассматриваем нашу страну как центр импорта и экспорта российских товаров. Так что да, мы будем рады, если появятся какие-либо планы по улучшению обмена между странами. Бахрейн проводит открытую и свободную экономическую политику.

— Заинтересован ли Бахрейн в присоединении к проекту Северного морского пути?

— Бахрейн — очень маленькая страна, и у нас нет таких больших амбиций. Мы сосредоточены на своей территории, а Север находится очень далеко от нас, и, возможно, это больше наших возможностей. Так что, возможно, другие страны вокруг нас, наши соседи, у которых больше население и экономика, могут внести свой вклад. Но мы предпочитаем играть роль хаба и перекрестка между Востоком и Западом, Севером и Югом.