Химик рассказала о полезных свойствах витамина А в косметике

Витамин А (ретинол) является одним из самых эффективных косметических компонентов из-за своего омолаживающего эффекта, который возникает за счет усиления им синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты при использовании. Об этом «Известиям» 15 декабря сообщила химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Он увеличивает толщину живых слоев эпидермиса, при этом полируя роговой слой», — сказала эксперт.

Кроме того, рассказала Ткаченко, ретинол хорошо борется с черными точками и предотвращает высыпания, поэтому он будет полезен и для работы с проблемной жирной кожей. За счет своего обновляющего эффекта витамин А также прекрасно борется с пигментацией, подчеркнула она.

«Пока кожа привыкает к ретинолу, она может вести себя немного странно — краснеть, шелушиться, быть стянутой. Может повышаться ее чувствительность. Для того чтобы снизить эти негативные реакции, нужно начинать вводить ретинол в свой уход довольно плавно», — рассказала химик-косметолог.

Ткаченко посоветовала начинать использование витамина в уходе за кожей лица с одного до трех раз в неделю в вечернее время и плавно переходить к ежевечернему применению. Также эксперт рекомендовала вводить ретинол в свой уход с осени и сочетать его с увлажняющим восстанавливающим кремом с церамидами, это поможет коже лучше адаптироваться к витамину.

Осторожно следует сочетать ретинол и кислоты, отметила она. При выборе крема с витамином А лучше отдать предпочтение непрозрачной упаковке с вакуумным диспенсером. По словам химика-косметолога, так можно обеспечить его защиту от окисления.

Ранее, 26 октября, Ткаченко рассказала «Известиям» об использовании антиоксидантов в косметике. По ее словам, они борются с повреждениями клеток кожи, для профилактики раннего старения и будут актуальны для городских жителей уже с 18 лет из-за плохой экологии. Также антиоксиданты важны для любителей позагорать, так как ультрафиолетовое облучение влияет на старение кожи и пигментацию.