С наступающим Новым годом – 2025: мудрые поздравления в прозе, прикольные стихи

Новый год по праву занимает особое место в календаре, поскольку этот день обещает чудеса и радостные перемены в жизни. Поздравлять с торжеством обычно начинают задолго до боя новогодних курантов. «Известия» подобрали лучшие поздравления с наступающим 2025 годом, которые можно отправить друзьям и родным в канун праздника.

Поздравление с наступающим Новым годом Змеи в прозе

Символом наступающего года станет Зеленая Деревянная Змея. В китайском гороскопе это одно из самых уважаемых и почитаемых животных. Змея служит воплощением не только ума и мудрости, но и гибкости, благодаря чему она способна легко приспосабливаться к любым обстоятельствам. На эти качества и стоит обратить внимание, отправляя поздравления близким.

Вот несколько примеров, как поздравить с наступающим годом Змеи в прозе своими словами:

«Поздравляю с наступающим годом Змеи! Желаю мудрости в принятии решений, гибкости в достижении целей и змеиной проницательности, чтобы каждый шаг был верным и вел к исполнению желаний. Пусть 2025 год принесет вам счастье, удачу, а хозяйка нового года покровительствует во всех делах».

«С наступающим Новым 2025 годом! Пусть впереди ждут только удивительные открытия и дорога к счастью. Желаю сбросить все проблемы и невзгоды уходящего года, как змея сбрасывает кожу, и иметь столько поводов для радости, сколько чешуек у символа наступающего года. Успехов и благополучия!»

«Вот и уходит год Дракона, и не за горами год Зеленой Деревянной Змеи. Ее цвет олицетворяет гармонию и созидание, поэтому наступающий Новый год обещает принести много радостных событий и поворотов. Пусть же он будет счастливым, подарит уверенность в завтрашнем дне, материальный рост и выгодные возможности».

«Сердечно поздравляю с наступающим годом Змеи! Пусть змеиные ум и хватка сопровождают вас весь год, счастье обвивает плотными кольцами, а все проблемы отползут на дальние расстояния. Будьте такими же быстрыми и гибкими, как уж, спокойными, как удав, и уверено обходите все препятствия, достигая всего желаемого».

С наступающим Новым годом 2025: короткие прикольные стихи

Оригинально поздравить с наступающим праздником можно в стихах. Такие поздравления заметно выделяются на фоне остальных и никого не оставят равнодушным, особенно если подойти к ним с юмором.

«Год 2025-й наступает!

Пусть Змея вас не пугает,

Не шипит и не кусает,

И мечты все исполняет».

«Новый год уж у ворот

И Змею он нам несет.

Пусть деревянная Змеюка

Не будет врединой и злюкой,

Желаю к ней найти подход,

Чтоб счастье было круглый год!»

«Наступает год Змеи,

Удачу ты за хвост лови!

Желаний список выдвигай,

Хозяйку года привечай!

И пусть Змеиный этот год,

Как в сказке, у тебя пройдет!»

«Год Дракона пролетел,

Даже свистнуть не успел.

А теперь Змея ползет,

И подарки нам несет.

Пусть заползает она в дом —

И достаток будет в нем!»

«Уж Новый год на санях мчится,

Поздравляю от души!

Пусть всё сложится прекрасно

Под покровительством Змеи.

Пожелаю я успехов,

Больших жизненных высот.

Много радости и смеха

Новый год пусть принесет!»

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Павла Волкова, Сергея Лантюхова, Ольги Мальцевой и Рамиля Ситдикова.