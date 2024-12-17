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Сюжет:

С наступающим Новым годом – 2025: мудрые поздравления в прозе, прикольные стихи

«Известия» публикуют лучшие поздравления с наступающим Новым годом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Новый год по праву занимает особое место в календаре, поскольку этот день обещает чудеса и радостные перемены в жизни. Поздравлять с торжеством обычно начинают задолго до боя новогодних курантов. «Известия» подобрали лучшие поздравления с наступающим 2025 годом, которые можно отправить друзьям и родным в канун праздника.

Поздравление с наступающим Новым годом Змеи в прозе

Символом наступающего года станет Зеленая Деревянная Змея. В китайском гороскопе это одно из самых уважаемых и почитаемых животных. Змея служит воплощением не только ума и мудрости, но и гибкости, благодаря чему она способна легко приспосабливаться к любым обстоятельствам. На эти качества и стоит обратить внимание, отправляя поздравления близким.

С наступающим Новым годом

Вот несколько примеров, как поздравить с наступающим годом Змеи в прозе своими словами:

«Поздравляю с наступающим годом Змеи! Желаю мудрости в принятии решений, гибкости в достижении целей и змеиной проницательности, чтобы каждый шаг был верным и вел к исполнению желаний. Пусть 2025 год принесет вам счастье, удачу, а хозяйка нового года покровительствует во всех делах».

С наступающим Новым годом

«С наступающим Новым 2025 годом! Пусть впереди ждут только удивительные открытия и дорога к счастью. Желаю сбросить все проблемы и невзгоды уходящего года, как змея сбрасывает кожу, и иметь столько поводов для радости, сколько чешуек у символа наступающего года. Успехов и благополучия!»

«Вот и уходит год Дракона, и не за горами год Зеленой Деревянной Змеи. Ее цвет олицетворяет гармонию и созидание, поэтому наступающий Новый год обещает принести много радостных событий и поворотов. Пусть же он будет счастливым, подарит уверенность в завтрашнем дне, материальный рост и выгодные возможности».

С наступающим Новым годом

«Сердечно поздравляю с наступающим годом Змеи! Пусть змеиные ум и хватка сопровождают вас весь год, счастье обвивает плотными кольцами, а все проблемы отползут на дальние расстояния. Будьте такими же быстрыми и гибкими, как уж, спокойными, как удав, и уверено обходите все препятствия, достигая всего желаемого».

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С наступающим Новым годом 2025: короткие прикольные стихи

Оригинально поздравить с наступающим праздником можно в стихах. Такие поздравления заметно выделяются на фоне остальных и никого не оставят равнодушным, особенно если подойти к ним с юмором.

«Год 2025-й наступает!
Пусть Змея вас не пугает,
Не шипит и не кусает,
И мечты все исполняет».

С наступающим Новым годом

«Новый год уж у ворот
И Змею он нам несет.
Пусть деревянная Змеюка
Не будет врединой и злюкой,
Желаю к ней найти подход,
Чтоб счастье было круглый год!»

С наступающим Новым годом

«Наступает год Змеи,
Удачу ты за хвост лови!
Желаний список выдвигай,
Хозяйку года привечай!
И пусть Змеиный этот год,
Как в сказке, у тебя пройдет!»

«Год Дракона пролетел,
Даже свистнуть не успел.
А теперь Змея ползет,
И подарки нам несет.
Пусть заползает она в дом —
И достаток будет в нем!»

С наступающим Новым годом

«Уж Новый год на санях мчится,
Поздравляю от души!
Пусть всё сложится прекрасно
Под покровительством Змеи.
Пожелаю я успехов,
Больших жизненных высот.
Много радости и смеха
Новый год пусть принесет!»

С наступающим Новым годом

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Павла Волкова, Сергея Лантюхова, Ольги Мальцевой и Рамиля Ситдикова.

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