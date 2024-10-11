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Российские силы освободили Островское в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 октября сообщило Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за неделю российские силы нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в результате чего были повреждены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Группировкой войск «Север» за прошедшую неделю было освобождено два. населенных пункта в Курской области (Новая Сорочина и Покровский) и уничтожено более 2090 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), девять танков, 26 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Всего с начала боевых действий противник потерял 646 самолетов, 283 вертолета, 33,4 тыс. БПЛА, 18,6 тыс. танков, 27,1 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее, 8 октября, сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР. Отмечалось, что также Южная группировка войск нанесла поражение шести бригадам украинской армии в ДНР, также были отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

До этого, 3 октября, подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ освободили населенный пункт Угледар в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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