Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 10 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, 9 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении четырех БПЛА в регионе. В результате падения осколков беспилотников загорелась крыша частного дома в селе Ближняя Игуменка, возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Также был поврежден легковой автомобиль в селе Репное.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.