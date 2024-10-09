Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Сумах
В городах Сумы и Николаев прогремели взрывы. Об этом 9 октября сообщили в украинском издании «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Николаеве. <…> Сообщают о взрывах в Сумах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
В Минобороны РФ эти заявления никак не комментируют.
Ранее, 8 октября, сообщалось, что в Полтаве и Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
О взрывах сообщалось и в украинском городе Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). В регионе была объявлена воздушная тревога. 2 октября там также были слышны звуки взрывов. Тогда, по информации главы областного совета Николая Лукашука, повреждение получили инфраструктура и линии электропередачи.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.