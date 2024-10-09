Губернатор Курской области сообщил о ликвидации ракеты ВСУ в небе над регионом
Силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью была сбита украинская ракета. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области сегодня вечером», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией региона. В результате падения осколков загорелась крыша частного дома в селе Ближняя Игуменка, а также был поврежден автомобиль в селе Репное.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.