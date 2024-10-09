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В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Создано новое Министерство восстановления и развития приграничья. Отдельными органами власти станут Министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам преобразованы в министерства», — написал он в своем Telegram-канале, рассказывая об изменениях, которые произошли в структуре региона.

Смирнов добавил, что Алексей Дедов назначен первым заместителем губернатора — председателем правительства Курской области. В структуру исполнительных органов Курской области войдут руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя правительства.

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Ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин поддержал идею выплатить пострадавшим в Курской области 15 тыс. рублей в автоматическом режиме. Кроме того, он добавил, что все вопросы, касающиеся жизнеобеспечения, тоже должны решаться в автоматическом режиме.

12 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти выделили 1,8 млрд рублей для помощи гражданам, которые потеряли жилье в Курской области, а также на выплаты для жителей региона, кто был вынужден покинуть свой дом.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

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