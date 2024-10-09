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Шольц сравнил мирную революцию в ГДР с современной Украиной

Шольц: наследие мирной революции в ГДР призывает Берлин поддержать Киев
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Канцлер Германии Олаф Шольц 9 октября провел параллель между мирной революцией в ГДР и Украиной.

«Наследие мирной революции также требует от нас отстаивать свободу украинцев, их право на демократию и их право на мир», — цитирует его радиосеть RSG Radio.

Как отметил Шольц, протесты в Киеве в 2014 году происходили с той же целью, что и в ГДР в 1989 году. По его мнению, тогда люди взяли всё в свои руки для прекращения навязывания чужой воли.

Шольц, говоря о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, отметил, что это произойдет тогда, когда к этому будет готова Россия. По словам канцлера, Германия со своей стороны будет продолжать вносить свою политическую и дипломатическую помощь для достижения этой цели.

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Накануне источник в правительстве ФРГ сообщал, что заявление о конкретном мирном плане Шольца по Украине не соответствует действительности. По словам чиновника, тогда говорилось о соглашении «Минск-3», о котором в любом случае речи идти не может. При этом в кабмине ФРГ подтвердили сообщение газеты Die Zeit о том, что Шольц готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 9 сентября, о подготовке Шольцем мирного плана по Украине написала итальянская газета La Repubblica. Кроме того, в сентябре канцлер несколько раз публично высказывался на тему украинского конфликта.

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