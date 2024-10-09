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Бразилец Тибау восхитился Василевским и выразил уверенность в своей победе в бою

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Фото: РЕН ТВ
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Бразильский боец смешанного стиля Глейсон Тибау 9 октября поделился своим настроем перед боксерским боем против российского спортсмена Вячеслава Василевского в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Тибау отметил, что у него большой опыт в боксе и он может успешно завершить бой за счет хороших ударов. Кроме того, говоря о Василевском, он назвал его хорошим бойцом.

«Он хороший спортсмен, он очень сильный боец, я очень хочу провести этот бой, потому что у меня хороший уровень. Порадую всех хорошим боем», — заявил Тибау.

Поединок состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на волейбольной арене «Динамо» в Москве 25 октября.

Вечер откроется боем между российскими бойцами Святославом Тетериным и Давидом Суровым. Во втором поединке вечера сразятся спортсмен из Германии Кристиан Хаммер и Артем Сусленков из России. Главным поединком вечера станет бой между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и бойцом из Бразилии Фернандо Родригесом.

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Ранее, 3 октября, сообщалось, что российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат за предстоящий бой $10 млн. Бойцы выйдут на ринг в Саудовской Аравии и поборются за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В сумму гонорара будут входить отчисления спонсоров, процент от продажи телетрансляций и билетов на бой.

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