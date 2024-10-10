Пограничное устройство: Мексика не дискриминирует россиян при въезде

Мексика не дискриминирует россиян, несмотря на усиление контроля за своими границами, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в латиноамериканской стране. Диппредставительство не отмечает роста депортаций российских граждан после случаев недопуска туристов на рейсы до стран Латинской Америки, включая Мексику. Тем не менее пассажирам рекомендуют иметь при себе обратный билет. Тема миграции остается острой для Мексики из-за кризиса на границе с США, который стал одной из центральных тем в преддверии американских выборов в ноябре. В 2024 году при переходе американской границы задержаны 1,5 млн человек.

Посольство РФ исключило дискриминацию российских мигрантов в Мексике

Рост нелегальной миграции вынуждает власти Мексики усиливать контроль на границе. При этом дискриминации в отношении россиян с мексиканской стороны не отмечается, сообщили «Известиям» в посольстве России в латиноамериканской стране.

— В настоящее время мы не наблюдаем увеличения числа депортаций россиян. Однако тема миграции в Мексике остается острой и в основном связана с транзитной ролью страны для нелегальных миграционных потоков в США. Всё это вынуждает местные власти зачастую усиливать контроль на своих границах. Однако касается это всех иностранных граждан, сопряжено с общими требованиями и не имеет целевой направленности против наших соотечественников, — сообщил посол РФ в Мексике Николай Софинский.

С конца февраля участились случаи недопуска россиян до рейсов авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки, в том числе и в Мексику. В апреле авиакомпания даже закрыла продажу билетов из РФ в Мексику с пересадкой в Турции. Купить их нельзя до сих пор. При выборе маршрута Москва – Мехико на любые даты на сайте авиакомпании появляется сообщение, что все билеты распроданы.

В апреле 2024-го замглавы МИД РФ Сергей Рябков связал эти случаи с давлением, которое Вашингтон оказывает на власти Мексики. Для выяснения обстоятельств 29 мая посол страны в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас даже был вызван в МИД. В разговоре с российскими дипломатами было отмечено, что такие инциденты не должны негативно сказываться на возрастающем туристическом потоке россиян в Мексику.

В начале мая принять соответствующие меры призвала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова: «В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах, принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами».

В подобных ситуациях оказывались и россияне, стремившиеся в Аргентину и Бразилию, — обе страны обладают гибким законодательством в области предоставления ВНЖ и гражданства. Но по разным причинам во время пересадки россиянам не давали продолжить путешествие.

Во избежание недоразумений российское посольство в Мексике попросило россиян ответственнее отнестись к правилам местной миграционной службы.

— Мы призываем российских туристов самым серьезным образом отнестись к правилам мексиканской миграционной службы, в том числе в части наличия обратных билетов, подтвержденной брони жилья и финансовой обеспеченности, предпочтительности оформления обычной визы взамен электронного разрешения, — подчеркнул посол. — При возникновении сложностей при пересечении границы граждане могут всегда обратиться в наше дипломатическое представительство.

«Известия» обратились в МИД Мексики с просьбой прокомментировать ситуацию на границе

Ситуация вокруг границы Мексики с США

Кризис, вызванный нелегальной миграцией через американо-мексиканскую границу, стал одной из центральных повесток в США на фоне приближающихся президентских выборов.

— По имеющейся статистике, последние шесть лет отмечены почти 200-процентным увеличением числа нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой при 1,5 млн человек задержанных за 2024 год. Тема приобрела повышенное значение в свете прессинга, исходящего от проблемы в контексте ноябрьских президентских выборов в США, — сказали в российском посольстве.

Очередной караван из нескольких сотен мигрантов из разных стран латиноамериканского региона (среди прочих из Колумбии, Бразилии, Эквадора, Перу и Гаити) выдвинулся к границе 5 октября из близкого к Гватемале мексиканского города Тапачула. Это произошло спустя несколько дней после того, как два мексиканских военных убили шестерых кочевников из Египта, Сальвадора и Перу, перепутав их с преступниками. Для многих мигрантов из стран Латинской Америки прошение убежища на наземных погранпунктах — наиболее доступный в экономическом плане способ оказаться в Штатах, в том числе и для того, чтобы воссоединиться со своими иммигрировавшими родственниками.

Стоит отметить, что оба кандидата на пост главы Белого дома — Камала Харрис и Дональд Трамп — настроены решительно бороться с нелегальной миграцией, ведь проблема, как показали результаты сентябрьских опросов Gallup, волнует 22% американцев. В 2024 году, то есть еще при администрации демократов (а Харрис — действующий вице-президент), США запретили гражданам Венесуэлы, Мексики, Колумбии, Бразилии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гаити и Гондураса участвовать в лотерее «Грин-карт»: по ней США ежегодно выдают 50 тыс. виз уроженцам стран с исторически низким уровнем иммиграции в Штаты. Однако больше всего о проблеме пекутся республиканцы.

— Для республиканцев проблема мигрантов — главная, экзистенциальный вызов, потому что из-за притока мигрантов в том числе меняется лицо Америки. Однако до выборов каждая из сил будет пытаться использовать тему миграции друг против друга, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Дональд Трамп демонстрирует особенно агрессивную риторику против мигрантов. За его слова о том, что нелегалы в Спрингфилде якобы едят кошек и собак, к кандидату от республиканцев даже подали иск в Федеральный суд Майами. В своих предвыборных обещаниях Трамп заявляет, что начнет самую масштабную в истории США программу по депортации мигрантов. По некоторым подсчетам, около 2,7 млн человек будут выдворены из страны в случае его победы. Кроме того, республиканец намерен покончить с федеральными программами помощи мигрантам. В частности, с так называемой программой parole, которая давала гражданам Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити легально работать и жить в США в случае наличия спонсора-американца. По этой программе в стране при администрации Байдена и Харрис остались около 1,3 млн человек.

В свою очередь, Камала Харрис заверяет, что планирует вернуть законопроект о безопасности границ, который предполагает увеличенное финансирование, а также принять меры, чтобы закрыть границу между пунктами пропуска. В свою очередь, нелегалов планируется задерживать, выдворять и на пять лет лишать права на повторный въезд. В случае повторного нарушения закона Харрис планирует ввести уголовное преследование.