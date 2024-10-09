Реклама
Прямой эфир
Армия
Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских бойцов в зоне СВО
Происшествия
В Сочи произошло ДТП с экскурсионным автобусом и еще пятью автомобилями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
Мир
Макрон сообщил об обучении Францией 2,3 тыс. солдат ВСУ
Мир
Шольц сравнил мирную революцию в ГДР с современной Украиной
Общество
В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита
Общество
В КБР 104-летний мужчина пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд
Мир
Синоптик назвал беспрецедентным ожидающийся во Флориде циклон «Милтон»
Политика
Лукашенко заявил о защите общих интересов России и Белоруссии
Армия
Бойцы группировки «Юг» зачищают от ВСУ населенные пункты на северском направлении
Авто
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Общество
МВД рассказало о состоянии раненных при попытке теракта под Смоленском полицейских
Армия
Минобороны показало кадры освобождения Покровского в Курской области
Мир
Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» снизил мощность из-за неисправности
Мир
Американский метеоролог прослезился во время сюжета об урагане «Милтон»
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах получивших «Золотую звезду» бойцов ВС РФ
Мир
Коммунисты Молдавии устроили акцию протеста после изъятия агитационных листовок
Мир
Во Франции обвинили правительство Макрона в уничтожающей страну политике
Сюжет:

Зеленский назвал формулу Киева по конфликту планом надежной стабильности

Зеленский: ситуация на поле боя позволяет завершить конфликт не позднее 2025-го
0
Фото: REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая) назвал формулу Киева по урегулированию конфликта планом надежной стабильности. Об этом он заявил 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии.

«Для нас это план победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности», — сказал он.

По мнению Зеленского, ситуация на поле боя позволяет завершить конфликт не позднее 2025 года. Также он добавил, что украинская сторона рассчитывает на лидерство американского президента США Джо Байдена и на шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии в сфере безопасности.

«К ноябрю будет готов рамочный документ о мире, в котором будут изложены подробные условия справедливого окончания войны», — уверен украинский лидер.

Кроме того, Зеленский предложил странам сотрудничество в оборонной промышленности, заявив, что страна якобы способна производить более современное оружие, но ей необходимы инвестиции.

Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему

24 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае продолжения конфликта увеличивается риск его эскалации и разрастания за пределы региона, а также усиливаются глобальная напряженность и расколы.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки оружия не способствуют завершению украинского конфликта, а, наоборот, привели к росту числа жертв и затягиванию боевых действий.

5 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в студии «Известий» на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин с самого начала спецоперации подчеркивал: Москва готова завершить украинский конфликт дипломатическим и политическим путем, ведь решение о проведении спецоперации было принято в качестве крайней меры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024