Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая) назвал формулу Киева по урегулированию конфликта планом надежной стабильности. Об этом он заявил 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии.

«Для нас это план победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности», — сказал он.

По мнению Зеленского, ситуация на поле боя позволяет завершить конфликт не позднее 2025 года. Также он добавил, что украинская сторона рассчитывает на лидерство американского президента США Джо Байдена и на шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии в сфере безопасности.

«К ноябрю будет готов рамочный документ о мире, в котором будут изложены подробные условия справедливого окончания войны», — уверен украинский лидер.

Кроме того, Зеленский предложил странам сотрудничество в оборонной промышленности, заявив, что страна якобы способна производить более современное оружие, но ей необходимы инвестиции.

24 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае продолжения конфликта увеличивается риск его эскалации и разрастания за пределы региона, а также усиливаются глобальная напряженность и расколы.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки оружия не способствуют завершению украинского конфликта, а, наоборот, привели к росту числа жертв и затягиванию боевых действий.

5 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в студии «Известий» на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин с самого начала спецоперации подчеркивал: Москва готова завершить украинский конфликт дипломатическим и политическим путем, ведь решение о проведении спецоперации было принято в качестве крайней меры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.