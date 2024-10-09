Дядя Сэм подвинулся: доля США в мировой экономике опустилась ниже 15%

За последние четыре года, совпавшие со сроком президентства Джо Байдена, роль США в мировой экономике упала до отметки ниже 15%, а к концу его правления, вероятно, составит 14,76%. Такие данные опубликовали Всемирный банк и Международный валютный фонд. В чем причины и каковы последствия снижения участия США в глобальной экономике для всех стран мира и для России в частности — в материале «Известий».

Снижение авторитета

С 1990-го по 1999 год доля американского ВВП выросла с 20,16% до 21,01% от мировой. В абсолютном выражении на конец 1999 года мировой ВВП достиг $45,85 трлн, из них $9,6 трлн приходились на США. Далее наступило снижение удельного веса американского ВВП в мировой экономике и продолжалось до 2008 года — по 0,6% в год.

Доля США в глобальной экономике росла, в частности, в 2014 и 2015 годах при Бараке Обаме, достигнув 16,26%, но до конца его президентства значение снизилось до 16,04%. Дональду Трампу увеличить долю США в мировом ВВП не получилось — утеряно еще 0,7 процентного пункта.

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2023 год — второй в сроке Джо Байдена — роль США в глобальной экономике снизилась до 14,82%. Ожидания на конец 2024 года, согласно прогнозам — 14,76%.

По данным Всемирного Банка, в топ-5 стран с самым значительным вкладом в мировую экономику в 2023 году вошли страны: Китай — 18,76% (при ВВП $34,6 трлн), США — 14,82% (ВВП $27,4 трлн), Индия — 7,87% (ВВП — $14,5 трлн), Россия — 3,49% (ВВП — $6,5 трлн) и Япония — 3,39% (ВВП — $6,3 трлн). Международный валютный фонд дал более скромные оценки по ВВП этих стран и их доле в мировой экономике по итогам 2023 года, но в целом распределение аналогичное.

Составляющие ВВП США

Несмотря на то что доля США снижается, на Америку всё равно приходится порядка четверти от общемирового объема НИОКР — 3,6% ВВП США идут на них.

Однако одним из ключевых показателей в американском ВВП являются потребительские расходы на товары и услуги. Две трети от них приходится на недвижимость и здравоохранение, а остальное — на потребительские товары, от продуктов питания и одежды до автомобилей и бытовой техники. Общий объем потребительских расходов составляет 68% от ВВП. Следующий по величине показатель — это инвестиции (18%) и государственные расходы (также 18%).

Фото: Global Look Press/Paul Christian Gordon

Дефицит бюджета США поставит к концу года рекордные $6,6 трлн по подсчетам Всемирного банка.

Простая арифметика

Снижение доли США в мировой экономике объясняется высокими и устойчивыми темпами роста крупных развивающихся экономик, прежде всего Китая и Индии. За годы подсчетов наибольшего роста доли ВВП в мировом значении достиг Китай — его часть выросла с 3% с небольшим до 18,76%.

Этот процесс директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов назвал закономерным. По его мнению, причина в том, что долгосрочные темпы роста американской экономики составляют 2% ежегодно, а мировая экономика растет примерно на 3%.

— Это приводит к долгосрочному снижению доли США в мировой экономике. Тем не менее 2% долгосрочного роста — это хорошие результаты для такой экономики, как США, — говорит он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Потеря позиций США свидетельствует о наличии структурных проблем, которые не позволяют экономике Штатов расти и развиваться так, как это было возможно 15–20 лет назад и ранее, утверждает руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко.

— Но не говорит о том, что все совсем плохо. США остается крупнейшей экономикой, которая постепенно утрачивает свое лидерство, — считает он.

Появление новых центров экономического роста эксперт назвал логичным. «Как в политике, так и в экономике мы видим переход к многополярному миру», — резюмировал он.

Глобальные последствия

Первые три страны по доле ВВП в мировом объеме далеко обошли остальные и представляют собой флагман глобальной экономики (отрыв третьего места от четвертого — двукратный).

— Не исключено увеличение вклада Индии в мировом ВВП до уровня 8% и выше за счет долей ближайших конкурентов, так как Китай столкнулся с крупным кризисом недвижимости, который составлял до трети ВВП страны, а нагнать разницу стимулированием промышленного сектора так и не получилось в 2024 году. Развитие Индии подстегивают IT-сектор (в основном аутсорсинг услуг программирования для развитых стран) и промышленность, например фарма, — рассказала руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

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Как отметил Марсель Салихов, страны с растущей долей в мировой экономике способны в среднесрочной перспективе влиять на глобальные политические и экономические процессы, что будет усиливать экономический баланс в пользу развивающихся стран.

Также, согласно прогнозам Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ, вероятны изменения в торговых отношениях.

— Сокращение доли США может привести к пересмотру торговых соглашений и созданию новых экономических альянсов с развивающимися экономиками, — объясняет Марсель Салихов.

Перспективы для России

Чтобы избавиться от зависимости от западных рынков, Россия открывает новые торговые возможности. Самый очевидный партнер — Китай. Также опрошенные эксперты называют перспективными рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, торговый оборот с которыми растет на десятки процентов в год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В свою очередь, усиление позиций развивающихся стран в мировой экономике означает диверсификацию инвестиций, а также сокращение роли американского доллара. По словам Марселя Салихова, это сыграет на руку странам, против которых коллективный Запад использует санкционное давление.