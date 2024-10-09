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Рекордные продажи мотоциклов зафиксировали в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По итогам девяти месяцев текущего года в РФ было реализовано 39 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что до конца года остается три месяца, этот показатель уже стал рекордным, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 9 октября.

Максимальный объем продаж на российском рынке новых мотоциклов был зафиксирован в 2014 году — 30,2 тыс. единиц. Тогда он впервые преодолел отметку в 30 тыс. штук, чего затем не случалось следующие восемь лет. Как отмечают аналитики, в 2024-м рекорд рынка мототехники был установлен уже по итогам семи месяцев (31,3 тыс. ед).

Кроме того, в 2024 году был установлен и ежемесячный рекорд по объемам реализации мотоциклов. Это случилось в апреле, когда было продано 7512 мотоциклов (и впервые в истории рынок преодолел отметку в 7 тыс. ед.). Ранее больше всего новой мототехники было продано в мае 2014-го (5539 ед.).

Самыми популярными марками мотоциклов в России стали Regulmoto, Racer и Motoland. В модельном рейтинге первую тройку сформировали Racer RC300, Regulmoto Sport и Racer RC250. Самые высокие продажи мотоциклов пришлись на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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7 октября сообщалось, что в России зафиксировали очередной рекорд продаж автомобилей. С 30 сентября по 6 октября в стране было реализовано почти 56,1 тыс. новых автотранспортных средств, что является наивысшим показателем с 2022 года.

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