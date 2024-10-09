Российская теннисистка Мирра Андреева уступила сестре Эрике на турнире в Китае

Российская теннисистка Мирра Андреева в среду, 9 октября, проиграла старшей сестре Эрике во втором круге турнира серии WTA 1000 в китайском Ухане.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 20-летней Эрики Андреевой.

В третьем круге турнира победительница сыграет против китаянки Юань Юэ, которая выиграла во встрече с теннисисткой из Италии Жасмин Паолини.

В воскресенье, 6 октября, пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Шанхае. Игра продлилась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4.