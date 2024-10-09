Союзное предложение: Москва и Минск усиливают сотрудничество на фоне давления Запада

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц сообщил о выделении €600 млн на военную помощь Украине
Мир
Лавров указал на обращение НАТО и ЕС к нацистским «ценностям»
Мир
СМИ сообщили об обнаружении тела погибшего при ударе Израиля по Бейруту генерала КСИР
Мир
Политолог объяснил причины появления идеи референдума по членству Приднестровья в ЕС
Армия
ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области
Происшествия
В Ингушетии обстреляли машину сотрудника патрульной службы
Происшествия
Девять человек пострадали при украинском обстреле Шебекино в Белгородской области
Мир
Россия выразила протест посольству Японии из-за планов по учениям с США
Мир
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву около €10,4 млрд с начала конфликта
Мир
Американцу Татеру продлили арест по делу о нападении на полицейского до 14 ноября
Мир
В минздраве ЮАР не увидели схожей с коронавирусом опасности лихорадки Марбург
Мир
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о разработке самолета «Освей»
Мир
Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Мир
В Молдавии арестовали троих активистов оппозиционного блока «Победа»
Общество
Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб.
Культура
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
Общество
В Курске арестовали семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС идеи создания рейтингового агентства
/

Союзное предложение: Москва и Минск усиливают сотрудничество на фоне давления Запада

Путин и Лукашенко встретились восьмой раз в этом году — о чем говорили лидеры
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Объем торговли России и Белоруссии в этом году составил $46,5 млрд, а по итогам 2024-го он может достичь и $60 млрд — сотрудничество демонстрирует хорошую динамику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая переговоры с Александром Лукашенко. Встреча прошла 9 октября в Кремле, на ней состоялась церемония вручения президенту республики ордена святого Андрея Первозванного. Как заявила «Известиям» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, залог прочных отношений России и Белоруссии — в огромном пути, который страны прошли и проходят сейчас вместе. Эксперты подчеркивают, что Минск вряд ли сможет в перспективе вернуться к многовекторной политике, предусматривавшей строительство отношений в том числе со странами Запада. Теперь Белоруссия нацелена на укрепление связей с РФ и странами БРИКС.

Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Россия и Белоруссия последовательно укрепляют двустороннее взаимодействие. 9 октября президент Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Встреча в Кремле стала восьмой в этом году. В последний раз оба лидера виделись в России чуть больше двух месяцев назад — в июле. Предполагалось, что разговор политиков в этот раз продлится не более 30 минут, однако он затянулся почти на час. Сразу после этого состоялась церемония вручения белорусскому президенту ордена святого апостола Андрея Первозванного, высшей российской государственной награды.

Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Политический диалог подкрепляется тесными экономическими связями двух государств.

Еще с советских времен Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились. Поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям, — заявил Владимир Путин.

Базовая поставка: Путин назвал РФ одним из ведущих экспортеров продуктов питания
И указал на изменения в международной торговле и глобальной экономике

Президент отметил, что «торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами». Россия остается крупнейшим иностранным инвестором Белоруссии — объем наших инвестиций составляет $4,5 млрд. По оценкам Минска, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот двух стран увеличился на 8,5% в сравнении с тем же периодом 2023-го. Сейчас он составляет свыше $46 млрд. В России при этом ожидают, что по итогам 2024-го товарооборот может достичь $60 млрд.

Контейнеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия вместе работают в области сельского хозяйства, промышленной кооперации, микроэлектроники. Кроме того, по его словам, открываются возможности в сфере авиапромышленности. Александр Лукашенко, в свою очередь, обратил внимание на общий внешнеполитический вызов Москве и Минску — санкционное давление. По его словам, Запад поставил перед собой план «удушить нас» в экономике и финансах, однако сделать этого не удалось.

Залог [прочных отношений России и Белоруссии] в том огромном пути, который мы прошли и проходим сейчас вместе. Он был очень разным, и на сегодняшний день сложностей меньше не становится, но залог в том, чтобы мы помнили этот путь, нашу общую историю, наши общие корни, — заявила «Известиям» пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Стоит отметить, что встреча Путина и Лукашенко состоялась на фоне сохраняющейся на Западе дискуссии о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие вглубь территории России. В ответ Москва анонсировала изменения ядерной доктрины. В частности, было предложено внести в документ пункт, позволяющий РФ применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Российский лидер подчеркивал, что с белорусской стороной эти вопросы были согласованы. Сам Лукашенко не только поддержал изменения, но даже заявил, что их надо было принимать раньше.

Солдат ВСУ

Солдат ВСУ

Фото: REUTERS/Stringer

— Сейчас мы находимся в эпохе, когда белорусская индустриальная промышленность становится важной частью общесоюзной экономики, — заявил «Известиям» профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. — Значение Союзного государства всегда было крайне высоко. Сильней гарантии в мире нет, нежели ядерная гарантия. Россия признала, что нападение на Белоруссию будет равно нападению на территорию России.

Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ»

Вопросы обороны и безопасности всегда находятся в поле зрения глав двух государств. И обе страны собираются укреплять взаимодействие по этому направлению, как и развивать сотрудничество в других сферах, среди которых высокие технологии, энергетика, логистика и транспорт, сельское хозяйство. Еще один важный вектор — это строительство Союзного государства России и Белоруссии, которому 8 декабря исполняется 25 лет. По оценке России, Москве и Минску удалось за этот период многого добиться по интеграционным трекам.

Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Обе страны выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимную поддержку. До 2020-х годов Белоруссия стремилась наладить взаимовыгодные отношения как с Россией, так и с Западом. Однако нынешние геополитические обстоятельства значительно сблизили Москву и Минск. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев считает, что теперь республика настроена на взаимодействие прежде всего с РФ и БРИКС.

Белоруссия — союзник России, поэтому нынешний Минск Западу не нужен и вернуться к предыдущей многовекторности не получится. Белоруссия эту точку уже прошла. После последних выборов в Белоруссии, прошедших в 2020 году, это невозможно. Так что она будет дальше укреплять отношения со странами БРИКС и Россией, сказал он «Известиям».

К слову, в этом году Белоруссия при поддержке России стала полноправным членом ШОС. Кроме того, Минск рассчитывает на сближение с БРИКС.

БРИКС флаги
Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев

Белоруссия и Россия придают большое значение сотрудничеству не только с помощью Союзного государства, но и в рамках ЕАЭС и СНГ. 8 октября в Москве состоялось заседание глав государств содружества, в котором также приняли участие лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

— Для нас страны содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, — сказал Владимир Путин.

Президент Белоруссии, в свою очередь, выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе. По его словам, было бы очень хорошо, если бы в содружество вернулась Грузия, Молдавия возобновила свое полноформатное участие, а власти Украины «одумались».

— С Киевом сейчас трудно говорить до завершения активной фазы СВО. Мы не знаем, что будет с Украиной после завершения нынешнего конфликта, — сказал «Известиям» научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. — С Грузией определенный диалог ведется, но остаются принципиальные проблемы, которые можно решить только на высоком политическом уровне. С ней всё осложняется тем, что мы по-разному понимаем субъектность Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее предпосылки существуют, думаю, что рано или поздно они будут использованы для возобновления серьезного разговора.

Вид на Киев
Фото: TASS/Nazar Furyk

С учетом противостояния РФ и Запада говорить о полноформатном диалоге с Молдавией пока сложно, считает аналитик. По его мнению, принципиальных препятствий на пути возобновления политического диалога нет, но сначала он должен состояться хотя бы на рабочем уровне.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир