Союзное предложение: Москва и Минск усиливают сотрудничество на фоне давления Запада
Объем торговли России и Белоруссии в этом году составил $46,5 млрд, а по итогам 2024-го он может достичь и $60 млрд — сотрудничество демонстрирует хорошую динамику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая переговоры с Александром Лукашенко. Встреча прошла 9 октября в Кремле, на ней состоялась церемония вручения президенту республики ордена святого Андрея Первозванного. Как заявила «Известиям» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, залог прочных отношений России и Белоруссии — в огромном пути, который страны прошли и проходят сейчас вместе. Эксперты подчеркивают, что Минск вряд ли сможет в перспективе вернуться к многовекторной политике, предусматривавшей строительство отношений в том числе со странами Запада. Теперь Белоруссия нацелена на укрепление связей с РФ и странами БРИКС.
Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного
Россия и Белоруссия последовательно укрепляют двустороннее взаимодействие. 9 октября президент Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Встреча в Кремле стала восьмой в этом году. В последний раз оба лидера виделись в России чуть больше двух месяцев назад — в июле. Предполагалось, что разговор политиков в этот раз продлится не более 30 минут, однако он затянулся почти на час. Сразу после этого состоялась церемония вручения белорусскому президенту ордена святого апостола Андрея Первозванного, высшей российской государственной награды.
Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Политический диалог подкрепляется тесными экономическими связями двух государств.
— Еще с советских времен Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились. Поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям, — заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что «торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами». Россия остается крупнейшим иностранным инвестором Белоруссии — объем наших инвестиций составляет $4,5 млрд. По оценкам Минска, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот двух стран увеличился на 8,5% в сравнении с тем же периодом 2023-го. Сейчас он составляет свыше $46 млрд. В России при этом ожидают, что по итогам 2024-го товарооборот может достичь $60 млрд.
Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия вместе работают в области сельского хозяйства, промышленной кооперации, микроэлектроники. Кроме того, по его словам, открываются возможности в сфере авиапромышленности. Александр Лукашенко, в свою очередь, обратил внимание на общий внешнеполитический вызов Москве и Минску — санкционное давление. По его словам, Запад поставил перед собой план «удушить нас» в экономике и финансах, однако сделать этого не удалось.
— Залог [прочных отношений России и Белоруссии] в том огромном пути, который мы прошли и проходим сейчас вместе. Он был очень разным, и на сегодняшний день сложностей меньше не становится, но залог в том, чтобы мы помнили этот путь, нашу общую историю, наши общие корни, — заявила «Известиям» пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Стоит отметить, что встреча Путина и Лукашенко состоялась на фоне сохраняющейся на Западе дискуссии о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие вглубь территории России. В ответ Москва анонсировала изменения ядерной доктрины. В частности, было предложено внести в документ пункт, позволяющий РФ применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Российский лидер подчеркивал, что с белорусской стороной эти вопросы были согласованы. Сам Лукашенко не только поддержал изменения, но даже заявил, что их надо было принимать раньше.
Солдат ВСУ
— Сейчас мы находимся в эпохе, когда белорусская индустриальная промышленность становится важной частью общесоюзной экономики, — заявил «Известиям» профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. — Значение Союзного государства всегда было крайне высоко. Сильней гарантии в мире нет, нежели ядерная гарантия. Россия признала, что нападение на Белоруссию будет равно нападению на территорию России.
Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ»
Вопросы обороны и безопасности всегда находятся в поле зрения глав двух государств. И обе страны собираются укреплять взаимодействие по этому направлению, как и развивать сотрудничество в других сферах, среди которых высокие технологии, энергетика, логистика и транспорт, сельское хозяйство. Еще один важный вектор — это строительство Союзного государства России и Белоруссии, которому 8 декабря исполняется 25 лет. По оценке России, Москве и Минску удалось за этот период многого добиться по интеграционным трекам.
Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Обе страны выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимную поддержку. До 2020-х годов Белоруссия стремилась наладить взаимовыгодные отношения как с Россией, так и с Западом. Однако нынешние геополитические обстоятельства значительно сблизили Москву и Минск. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев считает, что теперь республика настроена на взаимодействие прежде всего с РФ и БРИКС.
Белоруссия — союзник России, поэтому нынешний Минск Западу не нужен и вернуться к предыдущей многовекторности не получится. Белоруссия эту точку уже прошла. После последних выборов в Белоруссии, прошедших в 2020 году, это невозможно. Так что она будет дальше укреплять отношения со странами БРИКС и Россией, сказал он «Известиям».
К слову, в этом году Белоруссия при поддержке России стала полноправным членом ШОС. Кроме того, Минск рассчитывает на сближение с БРИКС.
Белоруссия и Россия придают большое значение сотрудничеству не только с помощью Союзного государства, но и в рамках ЕАЭС и СНГ. 8 октября в Москве состоялось заседание глав государств содружества, в котором также приняли участие лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
— Для нас страны содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, — сказал Владимир Путин.
Президент Белоруссии, в свою очередь, выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе. По его словам, было бы очень хорошо, если бы в содружество вернулась Грузия, Молдавия возобновила свое полноформатное участие, а власти Украины «одумались».
— С Киевом сейчас трудно говорить до завершения активной фазы СВО. Мы не знаем, что будет с Украиной после завершения нынешнего конфликта, — сказал «Известиям» научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. — С Грузией определенный диалог ведется, но остаются принципиальные проблемы, которые можно решить только на высоком политическом уровне. С ней всё осложняется тем, что мы по-разному понимаем субъектность Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее предпосылки существуют, думаю, что рано или поздно они будут использованы для возобновления серьезного разговора.
С учетом противостояния РФ и Запада говорить о полноформатном диалоге с Молдавией пока сложно, считает аналитик. По его мнению, принципиальных препятствий на пути возобновления политического диалога нет, но сначала он должен состояться хотя бы на рабочем уровне.