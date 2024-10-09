Союзное предложение: Москва и Минск усиливают сотрудничество на фоне давления Запада

Объем торговли России и Белоруссии в этом году составил $46,5 млрд, а по итогам 2024-го он может достичь и $60 млрд — сотрудничество демонстрирует хорошую динамику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая переговоры с Александром Лукашенко. Встреча прошла 9 октября в Кремле, на ней состоялась церемония вручения президенту республики ордена святого Андрея Первозванного . Как заявила «Известиям» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, залог прочных отношений России и Белоруссии — в огромном пути, который страны прошли и проходят сейчас вместе. Эксперты подчеркивают, что Минск вряд ли сможет в перспективе вернуться к многовекторной политике, предусматривавшей строительство отношений в том числе со странами Запада. Теперь Белоруссия нацелена на укрепление связей с РФ и странами БРИКС .

Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Россия и Белоруссия последовательно укрепляют двустороннее взаимодействие. 9 октября президент Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Встреча в Кремле стала восьмой в этом году. В последний раз оба лидера виделись в России чуть больше двух месяцев назад — в июле. Предполагалось, что разговор политиков в этот раз продлится не более 30 минут, однако он затянулся почти на час. Сразу после этого состоялась церемония вручения белорусскому президенту ордена святого апостола Андрея Первозванного , высшей российской государственной награды.

Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Политический диалог подкрепляется тесными экономическими связями двух государств.

— Еще с советских времен Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились . Поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям, — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что «торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами». Россия остается крупнейшим иностранным инвестором Белоруссии — объем наших инвестиций составляет $4,5 млрд . По оценкам Минска, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот двух стран увеличился на 8,5% в сравнении с тем же периодом 2023-го. Сейчас он составляет свыше $46 млрд. В России при этом ожидают, что по итогам 2024-го товарооборот может достичь $60 млрд .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Владимир Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия вместе работают в области сельского хозяйства, промышленной кооперации, микроэлектроники. Кроме того, по его словам, открываются возможности в сфере авиапромышленности. Александр Лукашенко, в свою очередь, обратил внимание на общий внешнеполитический вызов Москве и Минску — санкционное давление. По его словам, Запад поставил перед собой план «удушить нас» в экономике и финансах, однако сделать этого не удалось .

— Залог [прочных отношений России и Белоруссии] в том огромном пути, который мы прошли и проходим сейчас вместе. Он был очень разным , и на сегодняшний день сложностей меньше не становится, но залог в том, чтобы мы помнили этот путь, нашу общую историю, наши общие корни, — заявила «Известиям» пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Стоит отметить, что встреча Путина и Лукашенко состоялась на фоне сохраняющейся на Западе дискуссии о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие вглубь территории России. В ответ Москва анонсировала изменения ядерной доктрины . В частности, было предложено внести в документ пункт, позволяющий РФ применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Российский лидер подчеркивал, что с белорусской стороной эти вопросы были согласованы. Сам Лукашенко не только поддержал изменения, но даже заявил, что их надо было принимать раньше.

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/Stringer

— Сейчас мы находимся в эпохе, когда белорусская индустриальная промышленность становится важной частью общесоюзной экономики, — заявил «Известиям» профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. — Значение Союзного государства всегда было крайне высоко. Сильней гарантии в мире нет, нежели ядерная гарантия. Россия признала, что нападение на Белоруссию будет равно нападению на территорию России .

Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ»

Вопросы обороны и безопасности всегда находятся в поле зрения глав двух государств. И обе страны собираются укреплять взаимодействие по этому направлению, как и развивать сотрудничество в других сферах, среди которых высокие технологии, энергетика, логистика и транспорт, сельское хозяйство . Еще один важный вектор — это строительство Союзного государства России и Белоруссии, которому 8 декабря исполняется 25 лет. По оценке России, Москве и Минску удалось за этот период многого добиться по интеграционным трекам.

Слева направо: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Обе страны выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимную поддержку. До 2020-х годов Белоруссия стремилась наладить взаимовыгодные отношения как с Россией, так и с Западом. Однако нынешние геополитические обстоятельства значительно сблизили Москву и Минск . Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев считает, что теперь республика настроена на взаимодействие прежде всего с РФ и БРИКС.

Белоруссия — союзник России, поэтому нынешний Минск Западу не нужен и вернуться к предыдущей многовекторности не получится. Белоруссия эту точку уже прошла. После последних выборов в Белоруссии, прошедших в 2020 году, это невозможно. Так что она будет дальше укреплять отношения со странами БРИКС и Россией , сказал он «Известиям».

К слову, в этом году Белоруссия при поддержке России стала полноправным членом ШОС. Кроме того, Минск рассчитывает на сближение с БРИКС.

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев

Белоруссия и Россия придают большое значение сотрудничеству не только с помощью Союзного государства, но и в рамках ЕАЭС и СНГ . 8 октября в Москве состоялось заседание глав государств содружества, в котором также приняли участие лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

— Для нас страны содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, — сказал Владимир Путин.

Президент Белоруссии, в свою очередь, выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе . По его словам, было бы очень хорошо, если бы в содружество вернулась Грузия, Молдавия возобновила свое полноформатное участие, а власти Украины «одумались».

— С Киевом сейчас трудно говорить до завершения активной фазы СВО. Мы не знаем, что будет с Украиной после завершения нынешнего конфликта, — сказал «Известиям» научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. — С Грузией определенный диалог ведется, но остаются принципиальные проблемы, которые можно решить только на высоком политическом уровне. С ней всё осложняется тем, что мы по-разному понимаем субъектность Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее предпосылки существуют, думаю, что рано или поздно они будут использованы для возобновления серьезного разговора.

Фото: TASS/Nazar Furyk

С учетом противостояния РФ и Запада говорить о полноформатном диалоге с Молдавией пока сложно, считает аналитик. По его мнению, принципиальных препятствий на пути возобновления политического диалога нет, но сначала он должен состояться хотя бы на рабочем уровне.