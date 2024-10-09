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В Госдуме заподозрили Украину в попытке усыпить бдительность России

Журова: позиция Киева по переговорам может быть попыткой усыпить бдительность РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сообщения о готовности президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к более «гибким» условиям переговоров с Россией могут быть попыткой усыпить бдительность Москвы. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала в среду, 9 октября.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало со ссылкой на чиновников, близких к НАТО, что союзники Киева якобы отмечают готовность украинского лидера смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта, передает RT. По информации неназванных чиновников, политическая элита Украины дала понять, что готова признать необходимость завершения конфликта, передает НСН.

Приближение зимы, ослабевание поддержки Запада, а также исход выборов в Соединенных Штатах побуждают киевских союзников искать варианты мирного урегулирования, пишет ИА «Регнум».

«Я в это поверю только тогда, когда реально сядут за стол переговоров, назначат место. Были случаи, когда этого не случалось. Понятно, что Запад начинает осознавать бессмысленность того, чтобы тратить деньги на Украину; нужно все-таки идти к переговорам. Гибкими переговорами могут быть, но они должны быть на наших условиях», — отметила Журова в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий подчеркнула, что главное, чтобы они не усыпляли бдительность России.

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Накануне в офисе Зеленского сообщили, что второй мирный саммит по украинскому конфликту не состоится в ноябре, пишет «Москва 24». Вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера, уточняется на сайте kp.ru.

Ранее, 3 октября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сейчас не видит возможностей для прямых контактов с Киевом. При этом российская сторона остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта и приветствует конструктивные предложения, подчеркнул он.

Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в нем не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. Ряд стран-участниц отказался подписывать итоговое коммюнике.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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