Суд продлил арест Мартиросяну по делу о взятках экс-кадровику Минобороны

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест предпринимателю Леве Мартиросяну, который проходит по уголовному делу о даче взятки экс-главе управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что арест продлен на срок до 12 января. Защита обвиняемого настаивает на его невиновности.

Бизнесмена обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично или через посредников в особо крупном размере»).

Накануне, 8 октября, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца. Экс-глава управления кадров Минобороны РФ пробудет под стражей до 12 января.

Следственный комитет России в мае возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, Кузнецов на посту начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ получил взятку от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу». Суд его арестовал. Тогда же был арестован и Мартиросян.

В августе сообщалось, что Кузнецов сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна. В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова площадью 105,3 кв. м. и оценочной стоимостью в 50 млн рублей. Также по месту проживания военнослужащего прошли обыски, во время которых было изъято около 100 млн рублей и различные предметы роскоши, в том числе золотые монеты и коллекционные часы. По данным следствия, Мартиросян передал взятку генералу в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 30,5 млн рублей.