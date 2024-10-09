Во Франции обвинили правительство Макрона в уничтожающей страну политике

Президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство своими непродуманными действиями убивают страну, заявил 9 октября лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Я не могу согласиться с тем, чтобы моя страна, Франция, продолжила терять время и приближаться к пропасти. Ситуация в сфере безопасности, в экономике, в финансовой сфере довольно серьезная, и нужно сделать всё возможное, чтобы открыть глаза нашим согражданам на то, что происходит. Многие из них и так осознают это. Особенно необходимо остановить то, что делает новое правительство», — сказал он в интервью Radio Courtoisie, которое опубликовано на YouTube-канале.

Дюпон-Эньян отметил, что его поражает бездействие французских политических кругов в тот момент, «когда корабль вот-вот столкнется с айсбергом» и серьезность ситуации требует распустить правительство.

По его словам, новый глава кабмина страны, ставленник Макрона Мишель Барнье, говорит ровно противоположное тому, что хотели люди, и в частности — выражает поддержку европейскому пакту о миграции. В связи с этим Дюпон-Эньян задался вопросом, почему везде, кроме Евросоюза, установлен контроль над границами, а иностранных граждан высылают за преступления.

Также политик выразил сожаление из-за сорвавшейся попытки импичмента французского лидера. Он указал на то, что при власти Макрона государственный долг Франции увеличился более чем на €1 млрд. Кроме того, Дюпон-Эньян назвал ужасным фактическое участие Парижа в конфликте на Украине наряду с разрушением французского сельского хозяйства и промышленности.

Накануне, 8 октября, Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству во главе с Барнье. Мера была предложена 4 октября депутатами левого блока. В заявлении отмечалось, что существование этого правительства в текущем составе и направленности не соответствует результатам последних выборов в законодательные органы.

До этого, 2 октября, предложенную партией «Непокоренная Франция» процедуру импичмента Макрона отклонила комиссия французского парламента.

Экс-еврокомиссар, бывший глава французского МИДа Барнье был назначен новым премьер-министром Франции 5 сентября. Решение вызвало недовольство у ряда политиков в стране. В частности, лидер ультраправой партии RN Жордан Барделла заявил, что если Барнье продолжит политику Макрона, то правительство падет. Кроме того, из-за нынешнего курса страны французы 7 и 21 сентября выходили на массовые протесты.