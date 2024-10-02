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В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте президенту Макрону

Le Figaro: комиссия Франции отклонила предложение об импичменте Макрону
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Фото: REUTERS/Evan Buhler
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Предложенная партией «Непокоренная Франция» процедура импичмента президента Франции Эммануэля Макрона была отклонена юридической комиссией Национального собрания. Об этом 2 октября сообщила газета Le Figaro.

Согласно данным издания, инициатива по импичменту была отклонена по результатам голосования комиссии. Так, 54 парламентария высказались против, 15 — за.

Несмотря на то что начало процедуры импичмента было отклонено комиссией, эта инициатива всё еще может быть вынесена на обсуждение Национального собрания, если это позволит Конференция президентов (орган французского парламента, ответственный за определение повесток дня работы законодателей. — Ред.). В свою очередь, у такого развития событий также нет гарантий, поскольку в Конференции президентов у левых депутатов, являющихся инициаторами процедуры импичмента, нет большинства, говорится в публикации.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

Ранее, 4 сентября, более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Эммануэля Макрона с поста президента Франции. На подобные действия депутатов подтолкнул «беспрецедентный» отказ президента назначить премьер-министром политика из коалиции, которая вышла вперед на парламентских выборах 7 июля.

31 августа глава французской парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Матильда Пано сообщила о начале процедуры по отрешению президента страны Эммануэля Макрона от должности. В связи с тем что Макрон отказывается подчиняться голосованию народа, его нужно уволить, добавила политик.

До этого, 26 августа, Макрон исключил кандидатуру, которую предложил левый альянс NFP в качестве потенциального премьер-министра Франции.

18 августа французская левая партия «Непокорившаяся Франция» сообщила, что попытается добиться отставки Макрона, если он не предложит руководителю управления финансов Парижа Люси Касте пост премьер-министра. Отмечалось, что президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Касте премьером, как предлагает альянс «Новый народный фронт».

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