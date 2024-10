Приставь себе: новая «Зельда» уже продается в России и не похожа ни на что

Стартовали российские продажи нового суперхита для портативных приставок Nintendo Switch. Игра The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom официально вышла во всём мире 26 сентября, но купить ее можно было только онлайн и с использованием зарубежных карт. Теперь ее завезли в Россию на картриджах, она полностью официально переведена на русский язык. Для «Нинтендо» это один из важнейших релизов года, и, хотя с момента выхода прошлой «Зельды» прошло меньше полутора лет, новый проект заслуженно считается событием. Впервые за почти 40 лет существования серии проходить игру нужно, управляя не героем, который спасает принцессу, а принцессой, которая спасает героя. И это главное новшество закономерно ведет к другим, не менее радикальным . «Известия» ознакомились с новой «Зельдой» и делятся впечатлениями.

Чем The Legend of Zelda похожа на шахматы

Двадцать первая (и это если не считать спин-оффов, ремейков и коллабораций) игра про «Зельду» звучит почти что как «посторонним вход воспрещен». Это не так. Флагманский бренд видеоразвлечений от «Нинтендо», как и его «побратим» «Марио», имеет 40-летнюю историю, у них даже один создатель, великий гейм-дизайнер Сигеру Миямото. И оба устроены так, что в любую игру серии можно играть с нуля, ничего не зная ни о героях, ни о «вселенной», ни даже о самых базовых правилах. Всё расскажут, покажут и научат: и какую кнопку нажать, и кто кому кем приходится . Только одно останется тайной. Как так получается, что решил поиграть пять минут, а пролетело пять часов? «Нинтендо» держит ответ в секрете, а геймерам остается только, чтобы самолюбие не страдало, выискивать хотя бы пару недостатков в шедеврах-бестселлерах, которые «Нинтендо» систематически эксклюзивно выдает на своих платформах. Не может же всё быть идеальным?

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

Действительно, не может. Но сам факт существования такой франшизы, как «Легенда о Зельде», вроде бы доказывает обратное. Один из уникальных признаков этой серии в том, что в каждой игре происходит примерно одно и то же (как, впрочем, и в «Марио»). Это как шахматы: одна доска, те же фигуры и правила, но партия всегда уникальна. То же в «Зельде». Сюжет устроен по принципу волшебной сказки. Есть принцесса Зельда, есть королевство Хайрул, есть главный злодей-маг Ганон, и есть отважный юноша Линк, который всегда должен побеждать Ганона, спасать Зельду и устанавливать мир в Хайруле . Кажется, ничего скучнее придумать нельзя, но создатели «Зельды» раз за разом превращают эту историю во что-то невероятно увлекательное. Серия прошла путь от довольно простой приключенческой игры 1986 года, где сегодняшний зритель едва разберет что-то среди цветных клеточек-пикселей, до навороченных Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, где мир Хайрула был необъятен и кинематографичен, а полное прохождение занимает более 200 часов.

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

Это вызывающее однообразие сюжета заставляет вспомнить о ровеснике «Зельды», «Final Fantasy», тоже важнейшей серии видеоигр. Она также изначально была эксклюзивом «Нинтендо», но с середины 1990-х переехала на приставки от «Сони». В Final Fantasy каждый раз не только история другая, но вообще всё: мир, герои, проблематика, это может быть сказочное фэнтези или научная фантастика с элементами киберпанка. Все Final Fantasy объединены только некоторым количеством общих деталей и духом, суть которого не так просто сформулировать. Возможно, поэтому «Зельда» всегда была несколько в тени конкурента, и жесткая привязка к приставкам от «Нинтендо» мешала ей проводить экспансию, что никогда не смущало японского гиганта. Каждую новую платформу «Нинтендо» миллионы пользователей во всём мире всегда и покупают, чтобы сыграть в новых «Марио», «Зельду» и, конечно, «Покемона», и высокие цены ($60–70 даже за не очень новую игру в США) не мешают этим франшизам оставаться невероятно востребованными.

В «Зельде» можно и нужно копировать врагов и предметы

Теперь собственно о новинке, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Зарубежная пресса заходится от восторга, и главная причина в том, что это, с одной стороны, именно стопроцентно узнаваемая «Зельда», но при этом самая необычная игра во всей серии, ничего подобного никогда не было. «Известиям» предоставила копию игры компания-импортер «Ачивка».

Первое и главное новшество — мы впервые должны играть не за Линка, а за саму принцессу Зельду, идеал женственности, красоты и мудрости во вселенной игры. Впрочем, и сам Линк под стать ей — образец мужества, ловкости, честности и прочих богатырских качеств. В драматургии игры это выставлено сюрпризом: начинаем мы играть, как всегда, за Линка, но через несколько минут Ганон утягивает его за собой в дыру между измерениями , а перед этим Линк успевает освободить заточенную Зельду. Так что в итоге ей самой придется спасать Хайрул, а вместе с ним и Линка, с которым она в данном случае пока еще даже не знакома. И Ганона, видимо, убивать придется тоже ей, хотя Линк наверняка как минимум постарается помочь.

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

Смена протагониста на девушку — не просто дань времени или забавная косметическая деталь. В результате поменялась вся механика игры. Линк — мастер меча и лука, последние части «Зельды» вообще были чем-то похожи на «Ведьмака»: мы странствовали по Хайрулу, изготавливая волшебные зелья, добывая подходящие для разных случаев доспехи, покоряя стихии и поражаясь зрелищности и сложности кульбитов среди снегов, вулканов и водопадов.

Echoes of Wisdom радикально отвергает это наследие. Мир здесь нарисован очень схематично и шаржированно, ретростилистика отсылает нас примерно к концу 1990-х, и непросто поначалу привыкнуть к этим огромным круглым головам, прикрепленным к крохотным торсам. Вс` это выглядит очень по-детски, обманчиво простым, но лишь для того, чтобы потом поражать многообразием и миллионом разных забавных деталей, в том числе индивидуальностью интерьера каждой встреченной избушки или костюмами персонажей, которые в сюжете вообще никакой роли не играют.

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

Чтобы пересечь всю карту королевства в прошлых частях, нужно было бы потратить больше часа, здесь на это уходит меньше десяти минут. Это даже пугает: неужели игра такая короткая? И на этот вопрос приходится с грустью ответить: да, она значительно короче 19-й и 20-й частей «Зельды», пройти ее можно примерно за сутки , если очень спешить и не очень отвлекаться на открытие многочисленных секретов, беседы с жителями деревень и, например, кошение травы, где очень часто разбросана игровая валюта.

Но это прохождение будет совсем не таким, каким мы привыкли. Зельда не владеет ни луком, ни мечом. У нее из оружия только волшебная палочка, причем ее возможности тоже вполне специфичны. И самая главная из них — копировать врагов и отдельные предметы. Каждый побежденный враг оказывается в «книге заклинаний» Зельды, и потом его можно сколько угодно раз воспроизводить в любом месте. Это поначалу обескураживает, а потом воодушевляет.

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

В самом начале Зельда может победить противников, только схватив тяжелый предмет и швырнув его во врага. Но потом мы для каждого противника просто наколдовываем самого сильного оппонента из однажды поверженных. И дальше смотрим, как «наш» монстр побеждает «ненашего», стараемся ему помочь, возрождаем союзника при необходимости. Это выглядит очень необычно, а если этот процесс всё же надоедает, Зельда может на очень короткое время принять форму Линка и ударить врага призрачным мечом. Но, конечно, стравливать монстром друг с другом куда веселее.

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

Скромные физические возможности Зельды тоже компенсируются копированием — предметов. В отличие от Линка, Зельда плохо прыгает, не может подтянуться на руках, бегает тоже неважнецки. Хорошо хоть умеет плавать и немного владеет верховой ездой . Но, чтобы забраться даже на небольшую высоту, каждый раз приходится воздвигать сооружения из призрачных кроватей, табуреток, камушков и горшков с растениями. Это действительно очень забавный, хотя и иногда утомительный процесс. Скажем, когда через поток лавы перебираешься, установив друг на друга три кровати, потому что они длинные, это выглядит ровно настолько абсурдно, чтобы захотеть проделывать это вновь и вновь. А вот в сотый раз создавать копии нескольких мини-батутов подряд с минимальной разницей в высоте — почти невыносимо. Зато практически каждую задачу в игре можно решить разными способами, и эта свобода одинаково будет близка и ребенку (рейтинг игры — 7+), и взрослому, который решил скоротать время и провалился в «Зельду» с головой сразу на несколько часов.

Чем «Зельда» похожа на «Марио»

Конечно, в этой «Зельде» нет погружения в историю, нет вообще никакого психологизма, хотя бы минимальной попытки создать внутренний мир героя . Это, в принципе, свойственно серии, но в прошлых частях Линк регулярно проваливался в болезненные воспоминания, вновь проживал лучшие минуты общения с давно погибшими друзьями, Зельда на его глазах продиралась сквозь проблемы переходного возраста, конфликтовала с отцом, подозревала за собой посредственность и неспособность принять уготованную ей роль спасительницы Хайрула.

Скриншот из игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Фото: Nintendo

Здесь нет ничего даже хотя бы близкого к этому. Это беззаботное приключение, временами превращающееся в набор изобретательных, но совсем не навязчивых головоломок, и нам даже в голову не приходит не то что сострадать героям (как в упомянутой выше Final Fantasy), но даже сочувствовать им. Просто детская сказка, финал которой предрешен, и вперед нас двигают только азарт и здоровое любопытство. Можно считать это минусом, но серия «Марио» спокойно держится на той же энергии десятилетия, и никого это не смущает.

Фото: Nintendo