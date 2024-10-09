Собянин рассказал об окончании реставрации памятника Гагарину

В Москве завершены работы по реставрации памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, это первый в мире крупногабаритный монумент, изготовленный из титана.

Памятник высотой 42,5 м расположен на одноименной площади и является ее доминантой. «Место установки было выбрано не случайно — именно по Ленинскому проспекту, совершив свой исторический полет, 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин направлялся из аэропорта Внуково в Кремль», — напомнил Собянин.

Со временем на памятнике появились многочисленные повреждения, однако сейчас специалисты привели монумент в порядок. «Очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском. Сам монумент также очистили от грязи, коррозии и промыли все титановые пластины. Работали не только снаружи, но и внутри — в пространстве диаметром в один метр», — написал мэр.

На финальном этапе работ на стилобате был смонтирован отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток». «Теперь преобразившийся памятник космонавту, открывшему человечеству путь к звездам, снова будет радовать москвичей и гостей города своей красотой и величием», — добавил Собянин.