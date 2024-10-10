Подставить на паузу: «период охлаждения» при кредитовании введут в начале 2025-го
Уже с начала 2025-го могут запустить «период охлаждения» при кредитовании, а с середины года — механизм уведомления граждан через портал «Госуслуги» о заключенном договоре на потребкредит. Эти меры направлены на противодействие мошенникам, которые, используя методы социальной инженерии, убеждают людей подавать заявки в банки на заемные средства. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, ГД совместно с Центробанком и правительством сейчас активно работают над законопроектом, который должен быть принят в приоритетном порядке до 1 декабря нынешнего года. Новации будут вводиться поэтапно, поскольку механизм уведомления заемщиков через госпортал потребует дополнительной технологической доработки. Эксперты уверены, что предлагаемых на это 180 дней со дня вступления в силу норматива будет достаточно, чтобы новая мера борьбы с кредитными мошенниками заработала.
На какой срок приостановят выдачу кредита
О необходимости приостановки выдачи кредита (такой механизм с 25 июля уже действует для переводов), если банк заподозрит, что человек берет его под воздействием аферистов, впервые в феврале на форуме по кибербезопасности заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Позицию по этой мере председатель Центробанка подтвердила летом, выступая в Совете Федерации, и в конце сентября на банковском форуме в Сочи. По ее словам, кредитное мошенничество сейчас находится в приоритете регулятора с точки зрения противодействию злоумышленникам. Одно дело, если похищают собственные средства жертвы, другое — когда на человека еще и вешают долг. Предполагается, что по кредитам от 50 тыс. до 200 тыс. рублей приостановка будет действовать до четырех часов, по крупным (от 200 тыс. рублей) — два дня.
Также на форуме глава ЦБ заявила, что готовится еще одна мера — уведомление граждан через портал «Госуслуги» о том, что с ними заключен договор потребкредита. На прошлой неделе президент поручил оформить обе меры законодательно до 1 декабря этого года.
К указанной дате законопроект должен быть принят Госдумой в окончательной редакции, заявил «Известиям» Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас депутаты совместно с Центробанком и правительством плотно работают над проектом.
— Возможно, внесем поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект, — сказал Анатолий Аксаков, не уточнив, о какой инициативе идет речь.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» подтвердили: регулятор оказывает содействие в разработке предложений по борьбе с кредитным мошенничеством. Там также выразили надежду, что они будут реализованы в короткие сроки. В Минцифры не ответили на запрос «Известий».
Глава комитета ГД по финрынку уверил, что законопроект и поправки депутаты готовы рассмотреть в приоритетном порядке и в ускоренном режиме принять в осеннюю сессию. В этом случае, пояснил он, новации будут вводиться поэтапно. Так, «период охлаждения» по кредитам может начать действовать уже с 2025 года, сообщил Анатолий Аксаков.
А механизм информирования гражданина о заключенном с ним договоре потребкредита (займа) сможет заработать не сразу.
— Интеграция информационных систем кредиторов с порталом «Госуслуги» потребует технической и технологической доработки, а также перенастройки как со стороны кредитных организаций, так и со стороны портала, — объяснил депутат.
По его словам, банковское сообщество предлагает установить срок вступления в силу проектируемых норм по истечении не менее 180 дней после официального опубликования закона. Таким образом, сервис уведомления об оформлении на человека кредита сможет заработать ближе к середине следующего года.
Как будут бороться с кредитным мошенничеством
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что этого времени будет вполне достаточно на доработку технологической базы, чтобы новация с уведомлениями заработала.
— Технически реализовать такой функционал возможно. Сейчас на «Госуслуги» приходят различные уведомления от госорганов. Банки, конечно, тоже могут направлять подобные уведомления, — отметил экономист Лазарь Бадалов.
И руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева тоже напомнила, что технология оповещения граждан через «Госуслуги» о тех или иных событиях уже давно отработана и вполне эффективна. Она привела в пример уведомления о штрафах, налогах, сроках профилактического отключения воды и т. п.
— Технически настроить функционал направления уведомлений о запросе кредитной истории потребителя или об оформлении на его имя долговых обязательств будет несложно — достаточно наладить инфообмен между банками и Минцифры, — считает Евгения Лазарева. — Тем более что в марте будущего года заработает инфообмен между порталом «Госуслуги» и бюро кредитных историй в рамках механизма добровольного самозапрета на кредиты. Поэтому часть этой системы уже существует.
По мнению специалиста компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Дудкова, уведомления через портал «Госуслуги» будут эффективны в случае, когда кредиты берутся без согласия заемщика, втайне от жертвы. Такое возможно, если аферисты получили доступ к личному кабинету пострадавшего.
— Это даст возможность пользователям быстрее отреагировать, если на их имя берутся заемные средства. Особенно эффективен этот механизм будет, если запрос на кредит нужно будет дополнительно подтвердить и если нововведение будет реализовано с другими инициативами, например, «периодом охлаждения», — предположил Дмитрий Дудков.
Куратор платформы «Мошеловка» тоже считает, что отдельно каждый элемент противодействия мошенникам побороть этот вид преступности не сможет. Но в комплексе с другими уже принятыми и планируемыми мерами потенциальные жертвы аферистов будут лучше защищены.
— Уведомление поможет гражданину вовремя обратиться в банк и опротестовать оформление кредита без его согласия. Если человек заявку не подавал, то «в период охлаждения» вместе с банком сможет предотвратить факт мошенничества, — подчеркнула Евгения Лазарева. — Это будет менее проблематично и болезненно для клиента и банка, чем доказывание, что кредит оформлен без согласия и деньги получены злоумышленниками.
Правда, как отметил Лазарь Бадалов, многое зависит от того, как настроено у гражданина получение сообщений от портала «Госуслуги». Если, например, они приходят на почту, уведомления от которой не вынесены на экран компьютера или смартфона, то человек может просто не сразу увидеть предупреждение об оформлении на него кредита.