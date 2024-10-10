Подставить на паузу: «период охлаждения» при кредитовании введут в начале 2025-го

Уже с начала 2025-го могут запустить «период охлаждения» при кредитовании, а с середины года — механизм уведомления граждан через портал «Госуслуги» о заключенном договоре на потребкредит . Эти меры направлены на противодействие мошенникам, которые, используя методы социальной инженерии, убеждают людей подавать заявки в банки на заемные средства. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, ГД совместно с Центробанком и правительством сейчас активно работают над законопроектом , который должен быть принят в приоритетном порядке до 1 декабря нынешнего года. Новации будут вводиться поэтапно , поскольку механизм уведомления заемщиков через госпортал потребует дополнительной технологической доработки. Эксперты уверены, что предлагаемых на это 180 дней со дня вступления в силу норматива будет достаточно, чтобы новая мера борьбы с кредитными мошенниками заработала.

На какой срок приостановят выдачу кредита

О необходимости приостановки выдачи кредита (такой механизм с 25 июля уже действует для переводов), если банк заподозрит, что человек берет его под воздействием аферистов, впервые в феврале на форуме по кибербезопасности заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина . Позицию по этой мере председатель Центробанка подтвердила летом, выступая в Совете Федерации, и в конце сентября на банковском форуме в Сочи. По ее словам, кредитное мошенничество сейчас находится в приоритете регулятора с точки зрения противодействию злоумышленникам. Одно дело, если похищают собственные средства жертвы, другое — когда на человека еще и вешают долг. Предполагается, что по кредитам от 50 тыс. до 200 тыс. рублей приостановка будет действовать до четырех часов, по крупным (от 200 тыс. рублей) — два дня .

Также на форуме глава ЦБ заявила, что готовится еще одна мера — уведомление граждан через портал «Госуслуги» о том, что с ними заключен договор потребкредита . На прошлой неделе президент поручил оформить обе меры законодательно до 1 декабря этого года.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

К указанной дате законопроект должен быть принят Госдумой в окончательной редакции, заявил «Известиям» Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас депутаты совместно с Центробанком и правительством плотно работают над проектом.

— Возможно, внесем поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект , — сказал Анатолий Аксаков, не уточнив, о какой инициативе идет речь.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» подтвердили: регулятор оказывает содействие в разработке предложений по борьбе с кредитным мошенничеством . Там также выразили надежду, что они будут реализованы в короткие сроки. В Минцифры не ответили на запрос «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава комитета ГД по финрынку уверил, что законопроект и поправки депутаты готовы рассмотреть в приоритетном порядке и в ускоренном режиме принять в осеннюю сессию . В этом случае, пояснил он, новации будут вводиться поэтапно. Так, «период охлаждения» по кредитам может начать действовать уже с 2025 года , сообщил Анатолий Аксаков.

А механизм информирования гражданина о заключенном с ним договоре потребкредита (займа) сможет заработать не сразу.

— Интеграция информационных систем кредиторов с порталом «Госуслуги» потребует технической и технологической доработки , а также перенастройки как со стороны кредитных организаций, так и со стороны портала, — объяснил депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, банковское сообщество предлагает установить срок вступления в силу проектируемых норм по истечении не менее 180 дней после официального опубликования закона. Таким образом, сервис уведомления об оформлении на человека кредита сможет заработать ближе к середине следующего года.

Как будут бороться с кредитным мошенничеством

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что этого времени будет вполне достаточно на доработку технологической базы, чтобы новация с уведомлениями заработала .

— Технически реализовать такой функционал возможно. Сейчас на «Госуслуги» приходят различные уведомления от госорганов. Банки, конечно, тоже могут направлять подобные уведомления, — отметил экономист Лазарь Бадалов.

И руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева тоже напомнила, что технология оповещения граждан через «Госуслуги» о тех или иных событиях уже давно отработана и вполне эффективна . Она привела в пример уведомления о штрафах, налогах, сроках профилактического отключения воды и т. п.

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

— Технически настроить функционал направления уведомлений о запросе кредитной истории потребителя или об оформлении на его имя долговых обязательств будет несложно — достаточно наладить инфообмен между банками и Минцифры, — считает Евгения Лазарева. — Тем более что в марте будущего года заработает инфообмен между порталом «Госуслуги» и бюро кредитных историй в рамках механизма добровольного самозапрета на кредиты. Поэтому часть этой системы уже существует .

По мнению специалиста компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Дудкова, уведомления через портал «Госуслуги» будут эффективны в случае, когда кредиты берутся без согласия заемщика, втайне от жертвы. Такое возможно, если аферисты получили доступ к личному кабинету пострадавшего.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это даст возможность пользователям быстрее отреагировать, если на их имя берутся заемные средства. Особенно эффективен этот механизм будет, если запрос на кредит нужно будет дополнительно подтвердить и если нововведение будет реализовано с другими инициативами, например, «периодом охлаждения», — предположил Дмитрий Дудков.

Куратор платформы «Мошеловка» тоже считает, что отдельно каждый элемент противодействия мошенникам побороть этот вид преступности не сможет. Но в комплексе с другими уже принятыми и планируемыми мерами потенциальные жертвы аферистов будут лучше защищены.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Уведомление поможет гражданину вовремя обратиться в банк и опротестовать оформление кредита без его согласия. Если человек заявку не подавал, то «в период охлаждения» вместе с банком сможет предотвратить факт мошенничества, — подчеркнула Евгения Лазарева. — Это будет менее проблематично и болезненно для клиента и банка, чем доказывание, что кредит оформлен без согласия и деньги получены злоумышленниками .