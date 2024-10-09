Генконсульство рассказало о пострадавших в Турции в ДТП россиянах

Трое россиян получили травмы легкой степени тяжести при ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом 9 октября сообщило генконсульство РФ в Анталье.

Авария произошла ночью 8 октября в районе провинции Мугла. Автобус перевозил 14 россиян в аэропорт города Даламан. Трое человек получили травмы и были доставлены в ближайшую больницу для оказания им первой медицинской помощи.

«Один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня», — говорится в сообщении дипмиссии, которое есть в распоряжении «Известий».

Консульство России в Анталье постоянно взаимодействует с властями Турции, туроператорами, страховой компаний и держит данное происшествие на приоритетном контроле.

Ранее, 8 октября, в результате столкновения трех транспортных средств на юге Москвы погиб человек. На 20-м км внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП. В результате аварии водитель одной из машин скончался на месте от полученных травм.