Кардиохирурга Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище
Похороны советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина в среду, 9 октября, прошли на Троекуровском кладбище Москвы.
Заместитель гендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Чазова Минздрава России Акчурин умер в возрасте 78 лет.
Ранее в этот день в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова состоялась церемония прощания с кардиохирургом.
Академик РАН, доктор наук, профессор Ренат Акчурин скончался 6 октября после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью Акчурина.
Именно Акчурин в ноябре 1996 года возглавил бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. Он стал первым в России и Европе, кто внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях, благодаря чему были значительно снижены смертность и количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда.
Накануне директор Казанского медико-инструментального завода Нур Шакиров показал «Известиям» созданные благодаря Ренату Акчурину хирургические инструменты. Он рассказал о том, что врач лично общался с инженерами и технологами, которые их разрабатывали и создавали.