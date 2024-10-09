В Москве проходит прощание с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

В Москве в среду, 9 октября, проходит прощание с кардиохирургом Ренатом Акчуриным. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Родственники и знакомые покойного пришли в Институт клинической кардиологии имени академика А.Л. Мясникова, чтобы почтить память хирурга. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Академик РАН, доктор наук, профессор Ренат Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью Акчурина.

Именно Акчурин в ноябре 1996 года возглавил бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. Он стал первым в России и Европе, кто внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях, благодаря чему были значительно снижены смертность и количество осложнений при проведении реваскуляризации миокарда.

Накануне директор Казанского медико-инструментального завода Нур Шакиров показал «Известиям» созданные благодаря Ренату Акчурину хирургические инструменты. Он рассказал о том, что врач лично общался с инженерами и технологами, которые их разрабатывали и создавали.